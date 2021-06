NordVPN: torna lo sconto del 68%

A distanza di circa un mese è nuovamente disponibile l'imperdibile offerta di NordVPN. L'abbonamento per due anni ad una delle migliori reti private virtuali sul mercato può essere sottoscritto a soli 2,97 euro/mese. Stavolta però occorre fare in fretta perché la promozione scade alla mezzanotte di oggi (salvo proroga).

NordVPN: privacy online con 2,97 euro/mese

NordVPN garantisce l'anonimato durante la navigazione attraverso i suoi 5.542 server posizionati in 59 paesi. Oltre a quelli tradizionali ci sono alcuni server specializzati che sono ottimizzati per specifiche attività, come aggiramento delle restrizioni geografiche (ad esempio per accedere ai cataloghi internazionali di Netflix), traffico P2P o aggiramento della censura in determinati paesi (ad esempio la Nigeria). Gli utenti che non hanno particolari esigenze possono sfruttare la scelta automatica.

Il traffico viene protetto con la crittografia AES a 256 bit. NordVPN permette di usare diversi protocolli standard: OpenVPN, IKEv2/IPSec e WireGuard. In alternativa c'è NordLynx, il protocollo proprietario, basato su WireGuard, che garantisce maggiori prestazioni. La VPN non tiene traccia della navigazione (politica no-log) e offre interessanti funzionalità avanzate, tra cui Kill Switch (interrompe l'accesso ad Internet, se la VPN perde la connessione), Split Tunneling (permette di scegliere quale traffico deve essere escluso dal tunnel) e Double VPN (doppia cifratura attraverso due server concatenati).

NordVPN funziona con Windows, macOS, Linux, Android, iOS/iPadOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick/Fire, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a sei dispositivi in contemporanea.

L'abbonamento per due anni viene offerto a 2,97 euro/mese, quindi l'utente pagherà 71,20 euro. È possibile usufruire anche della garanzia soddisfatti e rimborsati per 30 giorni.