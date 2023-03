NordVPN: cos'è un tunnel crittografato e a cosa serve

Attivando ora NordVPN ottieni 2 anni al 63% di sconto. Inoltre, in omaggio, riceverai anche altri 3 mesi extra gratis. Un regalo fantastico che aumenta ancora di più il risparmio. Installando la sua app – disponibile per tutti i sistemi operativi – puoi proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente.

Ciò che fa di questa soluzione una VPN vincente è il tunnel crittografato che fornisce una volta attiva. In sostanza, è come se la tua connessione dati venisse incanalata in un vero e proprio tunnel protettivo che rende illeggibili tutti i dati che rimandano a te e alla tua identità.

Si tratta di una procedura spesso utilizzata in ambito militare per mantenere segreti informazioni particolarmente sensibili e potenzialmente pericolose qualora dovessero malauguratamente finire nelle mani sbagliate. Ma come funziona questo speciale tunnel crittografato di NordVPN?

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN ti fornisce una crittografia di livello superiore

Scegli NordVPN al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Una volta installata sui tuoi dispositivi basterà un tap per rendere la tua connessione dati invisibile. Questo grazie alla crittografia A-256 di livello superiore in grado di renderti completamente anonimo al 100%.

Addirittura, con questa attiva, potrai anche collegarti a reti WiFi pubbliche e a HotSpot sconosciuti senza alcun pericolo. Tutti sanno quanto questi siano covi privilegiati da hacker, malware e tracker. Tuttavia il sistema di “scritture nascoste” utilizzato da questa VPN rende illeggibili i tuoi dati.

Inoltre, NordVPN fornisce un Indirizzo IP differente rispetto a quello reale. Ciò garantisce ancora più privacy e sicurezza durante la navigazione online, ma anche lo streaming e il gaming. Infine, potrai anche scegliere la posizione virtuale che vuoi tra oltre 5600 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo.

Insomma, NordVPN è davvero un’ottima alleata alla tua protezione online. Averla attiva al proprio fianco ti risparmierà parecchi problemi e conseguenze dolorose. Affidati a chi di sicurezza e privacy se ne intende mettendo al sicuro la tua identità digitale compresi i tuoi dati personali e dettagli bancari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.