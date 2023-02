NordVPN è unica: ecco perché questa VPN batte tutte le altre

NordVPN è una VPN davvero imbattibile. A dirlo non siamo solo noi, ma diversi esperti in sicurezza informatica e privacy digitale. Attivala subito sui tuoi dispositivi, ne puoi proteggere fino a 7 contemporaneamente, e scopri sotto quanti aspetti questo provider è davvero unico e speciale.

Prima fra tutte, merita di essere citata per prima la sua funzionalità Threat Protection. Potremmo spiegarla grosso modo con due parole: antivirus e ad blocker. Abbiamo detto “grosso modo" perché all’effettivo è molto più di un antivirus. Si tratta di un vero e proprio scudo contro qualsiasi minaccia.

Attiva anche quando non sei connesso a un server VPN di NordVPN, questa funzione blocca senza problemi e in modo costante malware, hacker e tracker. Inoltre, si tratta anche di un ad blocker perché elimina definitivamente annunci pubblicitari, pop up e banner da siti web e app.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN è una VPN completa di livello superiore

NordVPN è una VPN di livello superiore. Oltre a Threat Protection, include anche il supporto Meshnet. Si tratta di un’ottima funzionalità molto utile a diversi utenti che rivoluziona la tua connessione. Ecco come gli esperti di questo provider hanno spiegato Meshnet:

Meshnet è una nuova funzionalità di NordVPN che ti consente di creare una rete privata sicura per molti dispositivi situati in qualsiasi parte del mondo, accedervi da remoto e inviare tutto il tuo traffico online attraverso un altro dispositivo.

In questo modo:

rendi il tuo dispositivo rilevabile come su una rete Wi-Fi locale ;

; rileva altri dispositivi sulla rete Wi-Fi locale;

condividi la cartella per altri dispositivi Windows, macOS e Linux;

accedi alle cartelle condivise su altri dispositivi;

su altri dispositivi; configuri un server web per accedere ad altri dispositivi su Windows, macOS e Linux;

accedi alle istanze web ospitate su altri dispositivi dal browser web;

crea un server di gioco su Windows, macOS e Linux;

su Windows, macOS e Linux; ti connetti al server di gioco su altri dispositivi;

consenti ad altri dispositivi di instradare il traffico attraverso il tuo dispositivo su Windows, macOS e Linux;

instradi il traffico attraverso altri dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.