NordVPN: la VPN multidispositivo ti aspetta a un prezzo top

La vera VPN multidispositivo esiste e in questo momento la trovi anche a un prezzo top. Attiva subito NordVPN al 63% di sconto. Tra l’altro, acquistando ora un Piano VPN Biennale, ottieni anche in regalo 3 mesi extra. Ciò vuol dire che invece di 24 mesi ottieni un abbonamento di 27 mesi in offerta e con più mesi gratis. Niente male vero?

Grazie alla sua app compatibile con tutti i sistemi operativi esistenti e diffusi, puoi proteggere tutti i tuoi device senza distinzioni, nessuno escluso. Non si tratta solo di computer, notebook, smartphone e tablet, ma anche di console, smart TV e router. Inoltre, la sua licenza ti permette di proteggere e ottimizzare fino a 6 dispositivi contemporaneamente.

Poter installare NordVPN sul tuo router di casa porta a enormi vantaggi. Pensa a quanta protezione hai a disposizione se la sua app è attiva anche sulla tua console. Le sessioni in multigiocatore online saranno completamente protette e anche ottimizzate in velocità, stabilità e flusso dati. Infatti i suoi server forniscono costantemente una larghezza di banda illimitata.

NordVPN protegge ogni singolo dispositivo hi-tech

Scegli il Piano NordVPN che preferisci. Puoi ottenere fino al 63% di sconto con 3 mesi extra in regalo. Così proteggi tutti i tuoi dispositivi hi-tech da qualsiasi minaccia reale o emergente. La connessione dati viene incanalata in un tunnel crittografato dove tutte le informazioni inviate e ricevute sono rese illeggibili e anonime a terzi tramite crittografia AES-256 bit.

Inoltre, anche se non sei connesso con i suoi server VPN, hai dalla tua parte Threat Protection. Questa funzionalità include 3 funzioni interessanti e complete. Primo, un anti-malware in grado di bloccare qualsiasi attacco hacker, malware e cybercriminale. In più previene una possibile infezione analizzando tutti i file in download.

Secondo, un anti-tracker in grado di eludere qualsiasi attività di tracking. Aziende e attori malevoli non sono più in grado di carpire informazioni, preferenze e dati personali per profilarti e ottenere profitti da queste operazioni. Terzo, un ad-blocker in grado di nascondere qualsiasi annuncio pubblicitario, banner e pop-up online e in app.

