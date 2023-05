NordVPN è la VPN sicura e affidabile che stavi cercando

Stai cercando una VPN sicura e affidabile, ma non sai dove sbattere la testa? Lasciati consigliare da noi. Affidati a NordVPN, oggi in super offerta. Grazie a questo provider avrai accesso a un mondo fatto per rendere la tua connessione dati quasi perfetta.

Per prima cosa questa azienda ha ancora confermato la sua Politica No-Log. Ciò è indice di un’elevata privacy per tutti i suoi clienti. Infatti, nemmeno questa VPN registra e conserva la tua cronologia di navigazione, la durata delle tue sessioni, la larghezza di banda e altro.

Inoltre, non fornirà alcun tipo di dato personale tuo o dei tuoi dispositivi nemmeno se a chiederlo saranno ISP o Enti Governativi. In pratica sarai sempre in una bolla protetta dove la tua privacy sta al primo posto su tutto. Vediamo quanti altri vantaggi ha da offrirti NordVPN.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN migliora la tua connessione dati

Attivando NordVPN sui tuoi dispositivi migliorerai la tua connessione dati. Fin dal primo accesso noterai una velocità maggiore durante la navigazione online. I suoi server infatti forniscono una larghezza di banda illimitata. Questo garantisce una corsia preferenziale sempre e ovunque per sessioni rapide e stabili.

Lo streaming sarà senza buffering e il gaming perfetto per portare a compimento qualunque tua sfida. Inoltre, sarai anche al sicuro grazie al tunnel crittografato che incanalerà la tua connessione dati per una navigazione anonima e crittografata a livello superiore AES 256 bit.

Per completare il sistema di difesa e privacy c’è Threat Protection. Si tratta di una funzionalità inclusa che offre un potente anti-malware che blocca qualsiasi attacco hacker e malware, un anti-tracker che aggira il monitoraggio dei tuoi dati da terzi e un ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop up su siti e app.

Non perdere altro tempo, metti al sicuro i tuoi dati e la tua privacy con NordVPN. Grazie a questa VPN avrai un sistema di difesa perfetto contro qualsiasi attacco malevolo in grado anche di rendere la tua connessione dati molto più veloce e stabile indipendentemente da traffico dati intenso e qualità del tuo operatore telefonico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.