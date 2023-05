NordVPN è molto più di una VPN: la tua soluzione completa

Grazie a NordVPN non ottieni solo una VPN per rendere la tua navigazione anonima, ma molto di più. Attiva ora il Piano di 2 Anni per ottenere uno sconto del 63% e 3 mesi extra in regalo. Un’ottima occasione che diventa ancora più speciale grazie a tutte le funzionalità incluse.

Installando la sua app ufficiale sui tuoi dispositivi, ce n’è una compatibile per ogni sistema operativo, ti assicuri il massimo della sicurezza online. La tua privacy è al sicuro con i suoi server in funzione. Qualsiasi dato viene infatti occultato tramite crittografia AES a 256 bit per il 100% di anonimato.

Inoltre, Threat Protection completa l’opera tramite tre funzioni integrate. Un anti-malware blocca virus e malware verificando e analizzando ogni contenuto del web e qualsiasi file viene scaricato. Un anti-tracker annulla qualsiasi attività di tracking e monitoraggio nei tuoi confronti. Un ad-blocker nasconde pubblicità, banner e pop up da siti internet e app.

NordVPN include anche NordPass e NordLocker

Scegliendo NordVPN Piano Completo, al 63% di sconto con 3 mesi gratis, hai anche inclusi nel pacchetto NordPass e NordLocker. Il primo è un utilissimo Password Manager che crea e archivia qualsiasi password utilizzata per accedere a servizi e account.

Grazie al suo data breach scanner sai sempre se credenziali di accesso, indirizzi email e carte di credito in tuo possesso sono stati violati. In caso di violazione i tecnici di NordPass forniscono istruzioni specifiche affinché tu possa prendere le dovute precauzioni così da evitare una situazione simile in futuro.

NordLocker, invece, è un interessante spazio di archiviazione cloud da 1TB dove puoi caricare qualsiasi contenuto multimediale e file. La sua app multidispositivo ti permette di accedervi da qualsiasi device, anche tramite browser. Inoltre, i suoi speciali algoritmi proteggono qualsiasi dato con crittografia end-to-end.

Insomma, NordVPN non è solo una VPN perché offre molto di più. Grazie ai suoi oltre 5600 server, oltre a tanta protezione e la possibilità di cambiare posizione virtuale, ottieni una larghezza di banda illimitata che trasforma navigazione, download, streaming e gaming rendendoli estremamente veloci.

