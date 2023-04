NordVPN: connettiti a WiFi pubblici in totale sicurezza

Viaggiare è ormai diventato normale. Ci piace visitare nuovi posti oppure è una necessità imposta dal nostro lavoro. In una vita connessa abbiamo costantemente bisogno di internet e per questo approfittiamo, quando ce n’è l’occasione, delle reti WiFi pubbliche. Connettiti in totale sicurezza grazie a NordVPN.

Protetto dai server di questa VPN, il tuo dispositivo sarà al sicuro da qualsiasi strategia di attacco da parte di hacker o cybercriminali che spesso utilizzano queste reti per realizzare le loro malefatte. Infatti, non è mistero che gli HotSpot gratuiti presenti in centri commerciali, stazioni, aeroporti e ospedali siano i covi preferiti da queste minacce.

Tuttavia, con la giusta protezione, è possibile accedere a queste “oasi" cittadine per potersi approvvigionare di internet senza cadere nella trappola dei criminali del web. Ma come NordVPN riesce a difenderci da questi potenziali, ma pur sempre reali, e molto diffusi pericoli?

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN include Threat Protection

NordVPN offre una funzionalità eccellente chiamata Threat Protection. Attiva anche quando non sei connesso a uno dei suoi server VPN, crea uno scudo potente contro qualsiasi minaccia pericolosa. Ottienila subito al 63% di sconto con 3 mesi gratis, tanto è inclusa nel pacchetto VPN. Così avrai dalla tua parte 3 preziosi funzioni:

anti-malware , che blocca tutti i virus del web come i malware;

, che blocca tutti i virus del web come i malware; anti-tracker , che disorienta i tracker, occhi indiscreti e aziende commerciali che vogliono tracciarti per i loro scopi;

, che disorienta i tracker, occhi indiscreti e aziende commerciali che vogliono tracciarti per i loro scopi; ad-blocker, che elimina e nasconde annunci pubblicitari, pop up e banner da pagine web e app con pubblicità.

Ottieni un tunnel crittografato

Un’altra opzione molto interessante che NordVPN offre in protezione alla tua privacy è un tunnel crittografato. Molto utile soprattutto quando sei connesso a WiFi pubblici, questo canale speciale rende la tua connessione dati praticamente anonima al 100%. Niente e nessuno sarà in grado di risalire a te grazie alla crittografia AES-256.

Inoltre, ogni volta che ti connetti ti viene assegnato un Indirizzo IP differente. Anche questo aumenta il livello di privacy per evitare che hacker o cybercriminali riescano a ottenere informazioni a loro preziose dalla tua identità digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.