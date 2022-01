NoReboot: iPhone usato per spiare gli utenti

Per interrompere l'esecuzione di alcuni malware è sufficiente riavviare lo smartphone. Gli esperti di ZecOps hanno sviluppato lo spyware NoReboot che inganna gli utenti attraverso un riavvio fasullo. Il malware per iOS simula lo spegnimento e la successiva accensione dell'iPhone, continuando a raccogliere immagini dalla fotocamera frontale. Per non correre rischi è sempre consigliata l'installazione di una soluzione di sicurezza affidabile, come Norton 360 Premium. L'abbonamento può essere sottoscritto con uno sconto del 57%.

NoReboot non sfrutta nessuna vulnerabilità di iOS, quindi il problema non può essere risolto con una patch. Lo spyware rimane persistente in memoria perché simula la procedura di spegnimento dello smartphone che viene avviata quando l'utente preme contemporaneamente il pulsante di accensione e volume. Il malware intercetta la sequenza di comandi e disattiva tutti i feedback fisici (touch, suoni, vibrazione, schermo e indicatore della fotocamera), come nella reale procedura di spegnimento.

In realtà, l'iPhone è ancora acceso con la connessione ad Internet attiva. Il “proof-of-concept" sviluppato da ZecOps rimane in esecuzione e può accedere alla fotocamera per scattare immagini e al microfono per registrare le conversazioni. Quando l'utente preme di nuovo il pulsante di accensione, sullo schermo viene mostrata una replica fedele del logo Apple. Sembra quindi che l'iPhone sia stato riavviato, invece non è mai stato spento.

Fortunatamente non risultano attacchi che sfruttano un simile "trucco".

