Norton 360 Advanced protegge i più piccoli dai pericoli online, a 3,33€/mese

Norton 360 Advanced si conferma tra le soluzioni di sicurezza digitale più complete e convenienti del momento. A soli 3,33 euro al mese, offre una protezione avanzata non solo per dispositivi e dati personali, ma anche per la sicurezza dei più giovani durante la navigazione online.

Tra le funzionalità più utili per le famiglie spicca il sistema di protezione dedicato ai minori, pensato per aiutare i genitori a monitorare le attività digitali dei figli. Questo strumento consente di accompagnarli nella scoperta del web, promuovendo un uso consapevole e sicuro di Internet su PC, smartphone e tablet. Per attivare l’offerta di Norton 360 Advanced basta andare sul sito ufficiale di Norton.

Norton protegge i più piccoli dalle minacce del web

Grazie a questa funzione, è possibile:

Impostare limiti e regole per la navigazione;

Tenere sotto controllo le app utilizzate e i siti visitati;

Favorire un equilibrio tra tempo online e offline;

Prevenire i rischi legati a contenuti inappropriati o pericolosi.

Un valido supporto per chi desidera proteggere i propri figli senza rinunciare alla loro libertà di esplorazione e apprendimento nel mondo digitale.

Oltre al controllo parentale, Norton 360 Advanced mette a disposizione un pacchetto completo per la cybersecurity personale e familiare, dal momento che include:

Copertura fino a 10 dispositivi (PC, Mac, tablet o smartphone);

(PC, Mac, tablet o smartphone); Difesa contro virus, malware, ransomware e tentativi di intrusione ;

; Promessa Protezione Virus al 100% , con rimborso in caso di insuccesso nella rimozione;

, con rimborso in caso di insuccesso nella rimozione; Password Manager , per gestire e proteggere le credenziali in modo sicuro;

, per gestire e proteggere le credenziali in modo sicuro; 200 GB di backup cloud per PC , utile contro la perdita di dati;

, utile contro la perdita di dati; VPN integrata , per una navigazione anonima e protetta su reti Wi-Fi pubbliche e private;

, per una navigazione anonima e protetta su reti Wi-Fi pubbliche e private; Monitoraggio del Dark Web , per rilevare se dati personali o credenziali vengono esposti online;

, per rilevare se dati personali o credenziali vengono esposti online; Assistenza al ripristino dell’identità , in caso di furti di identità digitale;

, in caso di furti di identità digitale; Supporto in caso di furto del portafoglio , con aiuto nel recupero di documenti smarriti;

, con aiuto nel recupero di documenti smarriti; Controllo dei social media, con segnalazione di potenziali minacce o comportamenti sospetti sui profili personali.

L’intero pacchetto Norton 360 Advanced è attualmente disponibile a 3,33 euro al mese grazie allo sconto del 71%, un prezzo vantaggioso per chi desidera una protezione completa, efficace e semplice da usare. Una soluzione pensata per tutta la famiglia, con particolare attenzione ai più giovani. Maggiori dettagli e l’attivazione dell’offerta sono disponibili sul sito ufficiale di Norton.