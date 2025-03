Norton 360 Advanced protegge la tua attività online: provalo in sconto del 66%

La sicurezza online è una priorità, soprattutto in un’epoca in cui minacce informatiche come il furto di identità e il cyberstalking sono sempre più diffuse. Norton 360 Advanced è la soluzione ideale per chi vuole proteggere i propri dati personali e navigare in totale tranquillità.

Grazie all’offerta attuale, puoi sottoscrivere l’abbonamento annuale a Norton 360 Advanced con uno sconto del 66%, pagando solo 3,75€ al mese per il primo anno. Ma andiamo a scoprire meglio le sue caratteristiche, che lo rendono uno dei software antivirus più completi in circolazione.

Funzionalità avanzate per una protezione completa: alla scoperta di Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced offre un pacchetto di sicurezza completo che include strumenti di protezione dati e monitoraggio della privacy:

Dark Web Monitoring : verifica se le tue informazioni personali sono state compromesse nel Dark Web e ti avvisa in caso di violazioni;

: verifica se le tue informazioni personali sono state compromesse nel Dark Web e ti avvisa in caso di violazioni; Social Media Monitoring : controlla i tuoi account social per rilevare attività sospette o tentativi di appropriazione dell’account;

: controlla i tuoi account social per rilevare attività sospette o tentativi di appropriazione dell’account; VPN integrata : garantisce anonimato e sicurezza durante la navigazione, proteggendoti da minacce e tracciamenti indesiderati;

: garantisce anonimato e sicurezza durante la navigazione, proteggendoti da minacce e tracciamenti indesiderati; Protezione in tempo reale : blocca malware, spyware e altre minacce informatiche prima che possano compromettere i tuoi dispositivi;

: blocca malware, spyware e altre minacce informatiche prima che possano compromettere i tuoi dispositivi; Gestione password: crea e archivia password sicure per evitare che i tuoi account vengano violati.

Con Norton 360 Advanced, hai accesso a una protezione su più livelli che ti permette di difendere la tua identità e i tuoi dati personali da hacker e truffatori. Inoltre, grazie alla garanzia di rimborso entro 60 giorni, puoi provare il servizio senza rischi.

Approfitta subito dell’offerta speciale di Norton 360 Advanced: attivando il piano annuale oggi, potrai ottenere uno sconto del 66% e pagare solo 3,75€ al mese per il primo anno. Proteggi la tua sicurezza online con una delle soluzioni più affidabili sul mercato.