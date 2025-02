Norton 360 Advanced: protezione web definitiva ora in super offerta

Stufo di dover fare più abbonamenti tra antivirus e VPN per difendere la tua sicurezza e privacy online? Norton 360 Advanced elimina questo problema offrendo una protezione completa in un’unica soluzione. In più, è compatibile con PC, Mac, tablet o smartphone fino a 10 dispositivi contemporaneamente, per garantirti la protezione informatica più completa possibile.

E ora, grazie a una promozione speciale, puoi ottenere questa protezione avanzata con uno sconto del 66%: solo 3,75€ al mese per il primo anno (anziché 134,99€ all’anno). Un prezzo incredibile per un servizio di questa qualità.

Norton 360 unisce privacy e protezione online a uno sconto da non perdere

Con Norton 360 Advanced, la protezione va ben oltre un semplice antivirus. Il software offre un sistema di difesa in tempo reale, che blocca virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche, proteggendo sia i tuoi dispositivi sia le tue informazioni finanziarie quando navighi o fai acquisti online.

Non solo, Norton 360 Advanced include una VPN sicura e illimitata, che consente di navigare in modo anonimo e proteggere i propri dati da occhi indiscreti. Le informazioni sensibili, come password ed estremi bancari, vengono criptate per impedire accessi non autorizzati.

Per garantire la massima sicurezza ai tuoi file, il pacchetto include anche un backup nel cloud per PC, una soluzione che protegge i tuoi documenti più importanti da eventuali attacchi ransomware, guasti hardware o furti.

La protezione si estende anche alla privacy con strumenti come SafeCam, che impedisce accessi non autorizzati alla webcam, e il monitoraggio del dark web, che rileva eventuali esposizioni di dati sensibili e ti avvisa se le tue credenziali vengono trovate nei mercati del dark web.

Ma mica si ferma qui. Norton 360 Advanced protegge anche la tua identità digitale con strumenti come il Social Media Monitoring e il Password Manager, oltre a funzioni per la sicurezza online dei più piccoli. E in caso di furto d’identità, offre assistenza dedicata per il recupero di documenti e credenziali.

Non lasciare nulla al caso quando si tratta di sicurezza digitale: per un periodo limitato, puoi avere Norton 360 Advanced a soli 3,75€ al mese per il primo anno (costo totale 44,99€, invece di 134,99€). Attivalo ora!