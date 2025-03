Norton 360 Advanced ti dà antivirus+VPN a 3,33€/mese (sconto del 70%)

Norton 360 Advanced è una delle soluzioni più complete per la cybersicurezza personale, perfetta per chi cerca allo stesso tempo un antivirus potente e una VPN integrata per proteggere privacy e identità online.

In questi giorni, puoi attivare Norton 360 Advanced con uno sconto del 70%, pagando solo 3,33€ al mese per il primo anno. Un’occasione unica per avere uno dei migliori software per la propria protezione informatica ad un costo davvero conveniente. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le sue caratteristiche e funzionalità.

Tutte le qualità di Norton 360 Advanced

Grazie a un antivirus tra i più affidabili in circolazione, Norton 360 Advanced è in grado di bloccare malware, ransomware e tentativi di phishing prima che possano causare danni ai tuoi dispositivi. E non solo: la VPN inclusa nel piano ti consente di navigare in forma anonima, impedendo a tracker, inserzionisti e hacker di monitorare le tue attività. Un doppio livello di protezione che rende questo software ideale per chi utilizza spesso reti Wi-Fi pubbliche, fa acquisti online o gestisce dati sensibili.

Tra le altre funzionalità offerte dal pacchetto Norton 360 Advanced trovi:

Monitoraggio del Dark Web con avvisi in tempo reale in caso di furto dati;

Gestione password sicura e centralizzata;

Controllo genitori per proteggere anche i dispositivi della famiglia;

Backup automatico in cloud (fino a 200 GB);

Protezione contro il furto d’identità con assistenza specializzata.

Da menzionare anche il monitoraggio dei social, l’assistenza in caso di furto o smarrimento del portafoglio e la SafeCam per PC, che avvisa in caso di tentativi di accesso alla webcam.

Tutto questo è disponibile ora a soli 3,33€ al mese per il primo anno, grazie alla promo attiva con sconto del 70%. Per approfittarne basta accedere al sito ufficiale di Norton e scegliere il piano Norton 360 Advanced. Nessun rischio: hai anche una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni.