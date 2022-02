Norton 360 Antivirus Plus: 2 GB di spazio cloud

Le soluzioni di sicurezza di NortonLifeLock sono sempre ai primi posti delle classifiche sia in termini di affidabilità che di prestazioni. Gli utenti che cercano quindi un prodotto di qualità possono approfittare della promozione in corso per Norton 360 Antivirus Plus. L’abbonamento per il primo anno e un dispositivo può essere sottoscritto a 19,99 euro.

Norton 360 Antivirus Plus: sconto del 42%

Antivirus Plus è la più economica delle quattro versioni della suite Norton 360. L’abbonamento permette di installare il software su un PC o un Mac. Chi vuole proteggere anche smartphone o tablet e fino a 10 dispositivi deve scegliere le versioni Standard, Deluxe e Premium. L’antivirus è in grado di rilevare qualsiasi tipo di minaccia informatica, inclusi i pericolosi ransomware, sfruttando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico.

Il firewall bidirezionale monitora e blocca il traffico sospetto in entrata e uscita. È presente inoltre un password manager che consente di conservare le credenziali di login in una “cassaforte” sul cloud protetta dalla crittografia. L’utente può anche generare password complesse e usare la funzionalità di inserimento automatico.

Un eventuale attacco informatico o un problema hardware possono causare la perdita dei dati personali, soprattutto se i file vengono cifrati e resi inaccessibili da un ransomware. Antivirus Plus offre la possibilità di effettuare un backup sul cloud (solo per Windows), sfruttando 2 GB di spazio.

Grazie alla promozione attuale, l’utente può sottoscrivere l’abbonamento per un anno a 19,99 euro (sconto del 42%). Il rinnovo avverrà a 34,99 euro, se non viene disdetto. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 60 giorni.