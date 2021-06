Norton 360 Deluxe 2021: sconto del 68% per un anno

La nota software house ha annunciato un'interessante promozione per una delle suite di sicurezza più popolari del mercato. Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per un anno a Norton 360 Deluxe 2021, risparmiando il 68% rispetto al prezzo di listino. Bastano solo 29,99 euro per ottenere una protezione completa per 5 dispositivi (PC, Mac, tablet e smartphone).

Norton 360 Deluxe 2021: sicurezza all-in-one

Norton 360 Deluxe include otto funzionalità, la più importante della quale è Norton Antivirus che offre protezione contro malware, spyware, ransomware e altre minacce emergenti, sfruttando intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Il Norton Smart Firewall (PC e Mac) monitora invece il traffico in entrata e uscita, bloccando eventuali accessi non autorizzati.

Per la massima privacy online è possibile utilizzare la SecureVPN. Grazie alla crittografia nessuno può intercettare il traffico. Il Password Manager permette di generare e conservare le credenziali di login, mentre la Protezione minori blocca l'accesso a contenuti non adatti ai più piccoli.

SafeCam per PC impedisce agli spyware di accedere alla webcam. Gli utenti possono inoltre sfruttare il backup sul cloud (50 GB di spazio) per conservare i file personali. L'ultima funzionalità, denominata Dark Web Monitoring, consente di verificare se l'indirizzo email è finito nelle mani dei cybercriminali.

Il costo dell'abbonamento per il primo anno è 29,99 euro, invece di 94,99 euro (sconto del 68%).