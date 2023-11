Norton 360 Deluxe 2024: AFFARE imperdibile per i Black Friday

Il Black Friday è finalmente arrivato, e con esso, offerte esclusive che rendono l’acquisto di prodotti di alta qualità più conveniente che mai. Tra le promozioni più allettanti spicca Norton 360 Deluxe 2024, l’antivirus all’avanguardia che offre una protezione completa per i tuoi dispositivi digitali. E la buona notizia è che puoi risparmiare il 40% su Amazon solo per questo weekend. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 14,99 euro.

Norton 360 Deluxe 2024: questa occasione potrebbe finire da un momento all’altro

Una delle caratteristiche distintive di Norton 360 Deluxe 2024 è la sua capacità di proteggere fino a 5 dispositivi, inclusi PC, Mac, smartphone e tablet. Questo antivirus va oltre la semplice difesa contro malware, phishing e ransomware, garantendo una sicurezza totale per tutta la tua vita digitale.

Con la connessione Wi-Fi a casa o in viaggio, puoi navigare su app e siti Web preferiti senza preoccuparti della sicurezza, grazie alla crittografia avanzata fornita dal Secure VPN integrato. Questa funzionalità assicura che i tuoi dati siano al sicuro da occhi indiscreti, offrendoti una navigazione online senza compromessi.

Ma Norton 360 Deluxe 2024 non si ferma qui. Il Password Manager ti consente di generare, memorizzare e gestire in modo sicuro tutte le tue password e credenziali online nel tuo vault crittografato sul cloud. Inoltre, la funzione di backup del PC offre una robusta soluzione contro la perdita di dati causata da errori del disco rigido, furto di dispositivi o ransomware, grazie a ben 50 GB di spazio nel cloud.

Questo antivirus non è solo per gli adulti, ma anche per i genitori attenti alla sicurezza online dei loro figli. Norton 360 Deluxe 2024 offre strumenti specializzati per aiutare i genitori a monitorare e proteggere i propri figli durante la navigazione in Internet, garantendo una esperienza online sicura e positiva.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta durante il Black Friday su Amazon. Norton 360 Deluxe 2024 è la tua difesa digitale completa a un prezzo imbattibile di soli 14,99 euro. Affrettati, questa occasione non durerà ancora a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.