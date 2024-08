Norton 360 Deluxe: antivirus, VPN e molto altro in un’unica offerta scontata

Ottime notizie: Norton 360 Deluxe è adesso disponibile in un’unica offerta scontata. Così potrai dire addio a virus, malware e hacker con questo pacchetto all-inclusive. Adesso costa 34,99 euro all’anno anziché 104,99 Euro, che ogni mese equivalgono a 2,92 euro. Si tratta dello sconto del 66%.

Protezione completa e sicura in un’unica offerta scontata

Non c’è tempo da perdere. Questa offerta speciale è a tempo limitato. Norton 360 Deluxe è l’unico in grado di proteggere te e la tua famiglia da tutte le minacce online. Grazie allo sconto del 66%, pagherai solo 2,92 euro al mese. Nel pacchetto trovi:

Protezione antivirus : blocca in tempo reale virus, malware e altre minacce che cercano di intrufolarsi nel tuo sistema.

: blocca in tempo reale virus, malware e altre minacce che cercano di intrufolarsi nel tuo sistema. VPN sicura : per navigare in modo privato e anonimo, anche sulle reti Wi-Fi pubbliche.

: per navigare in modo privato e anonimo, anche sulle reti Wi-Fi pubbliche. Monitoraggio del dark web : riceverai avvisi immediati se i tuoi dati vengono compromessi.

: riceverai avvisi immediati se i tuoi dati vengono compromessi. Password manager : tool che crea e memorizza password complesse e sicure.

: tool che crea e memorizza password complesse e sicure. Parental control : per proteggere i tuoi figli dai contenuti inappropriati online.

: per proteggere i tuoi figli dai contenuti inappropriati online. Backup dei file: per mettere al sicuro i tuoi documenti più importanti da guasti dei dispositivi di storage o da cancellazioni accidentali.

Norton 360 Deluxe è molto più di un semplice antivirus. Offre infatti protezione completa che annesso un potente firewall, capace di bloccare gli accessi non autorizzati e salvaguardare le tue informazioni personali. Inoltre, il password manager è di grande aiuto, specialmente se hai numerosi account online. In questo modo, non dovrai usare la stessa password per evitare di ricordarne troppe.

Quindi, non farti scappare questa un’unica offerta scontata e proteggi subito i tuoi dispositivi. Norton 360 Deluxe: perché la sicurezza non è mai troppa, soprattutto in tempi in cui le minacce online proliferano.