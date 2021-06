Norton 360 Deluxe in offertissima: sconto del 62% sui 15 mesi

Norton 360 Deluxe 2021 è in promozione su Amazon a soli €22,99. Un abbondante ribasso del 62% rende il prezzo di listino un vero e proprio affare attraverso uno sconto effettivo di €37,00.

Il codice di attivazione viene spedito mediante corriere ma le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Un antivirus per tutta la famiglia: Norton 360 Deluxe 2021

Norton 360 Deluxe 2021 è uno degli antivirus più ambiti sul mercato. Capace di proteggere i dispositivi da eventuali minacce, rappresenta un vero e proprio prodotto da ambire visto che al suo interno presenta ulteriori funzioni esclusive. In particolar modo, questa versione prevede un abbonamento prepagato di 15 mesi con rinnovo automatico.

Può essere sfruttato su 5 dispositivi differenti che possono essere sia computer che tablet o smartphone così da garantire la sicurezza in ogni gesto che si effettua. È compatibile anche con i sistemi MacOS.

Per quanto riguarda le funzioni aggiuntive, al suo interno è presente la crittografia avanzata assicurata dalla Secure VPN ossia un servizio che consente all'utente di navigare su internet senza incorrere in eventuali rischi. Tuttavia questo non è l'unico visto che merita una citazione anche il password manager, uno strumento che permette di generare, memorizzare e gestire le password in pochi e semplici click. Non mancano all'appello 50 GB di backup del computer nel cloud, la protezione per minori e la safecam per PC.

Puoi acquistare Norton 360 Deluxe 2021 su Amazon a soli €22,99. Il codice di attivazione arriva in meno di 48 ore mediante corriere. Le spedizioni sono pertanto gratuite e veloci su tutto il territorio.

Ricorda, si tratta di un abbonamento con rinnovo automatico.