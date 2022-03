Norton 360 Deluxe in offerta a 34,99 euro

NortonLifeLock propone spesso offerte per le sue soluzioni di sicurezza. Una delle più convenienti è quella per Norton 360 Deluxe che può essere utilizzata con un massimo di cinque dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet). La suite include tutti i software necessari per avere la massima sicurezza e privacy online. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno a 34,99 euro.

Norton 360 Deluxe: sconto del 63%

Norton 360 Deluxe è la soluzione più completa della software house californiana, in quanto include antivirus, firewall, password manager, VPN e controllo parentale. C’è anche la versione Premium per dieci dispositivi, ma è meno conveniente. Il noto antivirus garantisce la massima protezione contro ogni tipo di minaccia informatica, anche le più recenti, grazie alla tecnologia basata sull’intelligenza artificiale.

Il firewall per PC e Mac monitora invece il traffico in entrata e uscita per bloccare tentativi di intrusione o connessioni verso server remoti da parte delle applicazioni. Gli utenti che usano numerosi servizi devono conservare le credenziali in un luogo sicuro, come il password manager di Norton 360 Deluxe che permette di utilizzare un vault cifrato sul cloud e di generare sequenze complesse.

La Secure VPN garantisce la privacy perché nessuno può rilevare il vero indirizzo IP del dispositivo e traccia le attività online. SafeCam per PC blocca invece eventuali accessi alla webcam da parte di spyware, mentre il tool Dark Web Monitoring permette di scoprire i dati personali sono finiti nel dark web. Non manca infine il controllo parentale per impedire ai figli di accedere a determinati contenuti.

Sfruttando l’offerta in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno a 34,99 euro (sconto del 63%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.