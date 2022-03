Norton 360 Deluxe: offerta lampo a 24,99 euro

La software house californiana offre soluzioni di sicurezza molto apprezzate dagli utenti. Tra quelle più complete c’è Norton 360 Deluxe che può essere installata su PC, Mac, smartphone e tablet. Grazie alla “flash sale” in corso è possibile risparmiare altri 10 euro sull’abbonamento per un anno, ottenendo uno sconto del 73%. Manca poco alla scadenza, quindi è necessario affrettarsi per non perdere la promozione.

Norton 360 Deluxe: solo 24,99 euro per un anno

Norton 360 Deluxe è la soluzione più completa di NortonLifeLock (la versione Premium offre le stesse funzionalità, ma per 10 dispositivi). Il componente più importante è ovviamente il famoso antivirus che, sfruttando intelligenza artificiale e machine learning, può rilevare e bloccare in tempo reale ogni tipo di minaccia informatica, inclusi i sempre più diffusi ransomware.

Questi ultimi sono i malware più pericolosi perché impediscono l’accesso ai file. Gli utenti dovrebbero quindi effettuare backup frequenti. A tale scopo, Norton 360 Deluxe offre la possibilità di salvare copie di sicurezza online, sfruttando 50 GB di spazio sul cloud.

Indispensabile anche il firewall per PC e Mac che monitora il traffico di rete in entrata e uscita. Non manca il password manager per memorizzare le credenziali di login e generare sequenze complesse. Per evitare l’accesso a contenuti poco adatti ai minori è possibile utilizzare il controllo parentale (sui dispositivi mobile è possibile anche rilevare la posizione dei figli tramite GPS).

A proposito di password e altri dati personali, la funzionalità Dark Web Monitoring permette di scoprire se queste informazioni sono finite nel dark web. La suite include infine due tool per la privacy, ovvero Secure VPN e SafeCam per PC.

Grazie all’offerta in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per un anno (5 dispositivi) a 24,99 euro (sconto del 73%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.