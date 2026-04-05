Bomba Norton 360 Deluxe: protezione completa in offerta a 2,92€

Oggigiorno è fondamentale mettere al sicuro i tuoi dispositivi dalle minacce che rendono pericolosa anche la semplice navigazione e gli acquisti online. Ogni device in nostro possesso al 99,9% è connesso alla rete e questo lo rende una preda appetitosa per i cybercriminali. Con Norton 360 Deluxe hai una protezione completa. Cosa aspetti? Attivala a soli 2,92 euro al mese.

Grazie al 68% di sconto il piano annuale ti costa solo 34,99 euro, anziché 109,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione da prendere al volo. Gli attori malevoli riempiono la rete di truffe online, distribuiscono campagne phishing e clonano applicazioni ufficiali per riuscire a prendere possesso dei tuoi dispositivi e rubare così dati sensibili, dettagli di pagamento e informazioni personali. Con Norton tutto questo sarà un lontano ricordo.

Scopri il piacere di navigare e acquistare online senza doverti preoccuparti di nulla. E se scarichi un’applicazione il suo sistema la scansiona completamente per assicurarsi che non nasconda qualche pericolo. Tutte le email che ti arrivano vengono verificate per scongiurare allegati infetti o possibili campagne di phishing. E se clicchi inavvertitamente su un link malevolo, Norton 360 Deluxe, grazie alla sua protezione completa, lo blocca immediatamente impedendone l’apertura.

Norton 360 Deluxe: scopri la sua protezione completa che include tutto

La protezione completa di Norton 360 Deluxe oggi è in offerta speciale! Non perdere altro tempo. Attivala a soli 2,92 euro al mese. La sua app multi-dispositivo leggera e compatibile con tutti i sistemi operativi include:

protezione anti-truffa basata sull’intelligenza artificiale che verifica le truffe online nei messaggi di testo o nei video deepfake;

basata sull’intelligenza artificiale che verifica le truffe online nei messaggi di testo o nei video deepfake; protezione in tempo reale con una sicurezza avanzata multilivello che garantisce sicurezza e protezione da minacce malware esistenti ed emergenti;

con una sicurezza avanzata multilivello che garantisce sicurezza e protezione da minacce malware esistenti ed emergenti; password manager che crea, memorizza e gestisce password, dati della carta di credito e credenziali online;

che crea, memorizza e gestisce password, dati della carta di credito e credenziali online; smart firewall per PC e firewall per Mac che monitora le comunicazioni tra il tuo computer e altri computer bloccando il traffico non autorizzato;

che monitora le comunicazioni tra il tuo computer e altri computer bloccando il traffico non autorizzato; Secure VPN per navigare nell’anonimato senza tracciamento e con crittografia avanzata per mantenere sicuri e privati i tuoi dati;

per navigare nell’anonimato senza tracciamento e con crittografia avanzata per mantenere sicuri e privati i tuoi dati; Dark Web Monitoring per monitorare le tue informazioni nel dark web e avvisarti in caso di una fuga di dati;

per monitorare le tue informazioni nel dark web e avvisarti in caso di una fuga di dati; protezione minori che ti permette di gestire le attività online dei tuoi figli;

che ti permette di gestire le attività online dei tuoi figli; SafeCam per PC che avvisa dei tentativi di accedere alla web cam bloccando gli accessi non autorizzati.