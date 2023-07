Norton 360 Deluxe scontato del 65%. C’è anche la VPN

Per garantire una sicurezza ottimale per il tuo accesso a Internet, sia da smartphone che da PC, è fondamentale disporre di un software affidabile. Norton 360 si presenta come la soluzione ideale per affrontare questa preoccupazione.

La suite di sicurezza completa offerta da Norton comprende un sistema antivirus in grado di identificare e prevenire tempestivamente potenziali minacce, nonché una VPN illimitata che consente una navigazione Internet privata e sicura.

Sono disponibili più versioni di Norton 360, con la differenza fondamentale nel numero di dispositivi che possono essere protetti con il software.

Attualmente, l’opzione consigliata è Norton 360 Deluxe, che ha un prezzo di 34,99 euro all’anno, con un sostanziale sconto del 65% rispetto al prezzo normale.

Scegliendo la versione Deluxe, gli utenti possono attivare la protezione antivirus e VPN su un totale di 5 dispositivi, tra PC, smartphone e tablet.

Ciò significa che per meno di 3 euro al mese è possibile garantire una sicurezza completa. Per approfittare di questa offerta, clicca sul link qui sotto.

Sicurezza al top con Norton 360, con VPN inclusa

La scelta di Norton 360 garantisce una protezione completa per tutti i tuoi dispositivi. Questo servizio comprende:

un pacchetto antivirus completo che incorpora un sistema che identifica attivamente e previene le minacce in tempo reale . Ciò include il rilevamento e il blocco immediato di potenziali rischi;

. Ciò include il rilevamento e il blocco immediato di potenziali rischi; una VPN senza limiti di velocità o traffico dati;

spazio cloud fino a 75 GB per creare un backup dati del tuo PC;

per creare un backup dati del tuo PC; monitoraggio delle attività sul Dark Web e la protezione dei bambini.

Scegliendo Norton 360 Deluxe, gli utenti possono attivare la protezione per un massimo di 5 dispositivi al costo di 34,99 euro all’anno.

Ciò equivale a una spesa mensile di poco meno di 3 euro. Inoltre, è disponibile una versione Premium che estende la protezione a un massimo di 10 dispositivi al prezzo di 44,99 euro.

Per ulteriori informazioni sulle offerte di Norton e per completare il processo di attivazione, cliccare sul link sottostante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.