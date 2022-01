Norton 360 for Gamers: in sconto l'antivirus dei player

Un utilissimo strumento per chi gioca online è Norton 360 for Gamers, una delle ultime novità sviluppate dall'azienda che scende nuovamente al prezzo di 34,99 euro (invece di 89,99). La promozione si attiverà sottoscrivendo un abbonamento annuale al servizio, che supporta fino a tre dispositivi fra PC, MAC, Smartphone o Tablet. Norton 360 for Gamers è uno dei migliori antivirus a prova di player: è infatti studiato per offrire una protezione avanzata per dispositivi, account di gioco e risorse digitali.

Norton 360 for Gamers: panoramica delle funzionalità

Come ogni buon antivirus, lo scopo principale di Norton 360 for Gamers è quello di proteggerci dalle minacce della rete, come virus e malware di qualsiasi tipo. Ma le sue funzionalità non sono limitate a questo e – anzi – sono studiate per andare incontro alle esigenze di tutti i player. Fra le più interessanti troviamo Dark Web Monitoring, uno strumento che monitora il Dark Web alla ricerca di potenziali informazioni personali dell'utente che potrebbero essere finite nelle mani sbagliate e vendute. Ogni nuova scoperta verrà prontamente notificata. C'è, poi, Game Optimizer, un tool che consente di ottimizzare le prestazioni del dispositivo in uso e aumentare la velocità di gioco. Importante segnalare che, compreso nel prezzo, avrai a disposizione anche uno spazio di archiviazione Cloud da 50GB in cui caricare e archiviare i file più importanti.

Sicurezza è la parola d'ordine: Norton 360 for Gamers offre anche un servizio di Secure VPN, che consente di navigare in maniera assolutamente anonima e soprattutto sicura, proteggendo l'utente dai pericolosi attacchi DDoS. Grazie alla sicurezza avanzata multi-livello, minacce e attacchi phishing non potranno nemmeno sfiorarti. Puoi acquistare Norton 360 for Gamers al prezzo promozionale di 34,99 euro anziché 89,99, sottoscrivendo un abbonamento annuale. Il software include la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni dall'acquisto in caso di ripensamenti. Completano l'offerta tre utilissimi strumenti. Si tratta di SafeCam per PC, che previene potenziali tentativi di accesso alla webcam, Smart Firewall per PC per monitorare le comunicazioni fra il computer e il mondo del web, e Password Manager, dove conservare e generare password e credenziali online.