Norton 360 for Gamers, l'antivirus dei "pro" in sconto

Gamer a raccolta: il nuovo Norton 360 for Gamers, l'ultima novità di casa Norton, torna in promozione all'incredibile prezzo di 34,99 euro anziché 89,99. Si tratta, infatti, di uno dei migliori antivirus “a misura di player”, studiato per offrire una protezione avanzata dei dispositivi, account di gioco e risorse digitali. Lo sconto del 61% si riferisce all'abbonamento annuale che supporta fino a tre dispositivi fra PC, Mac, Smartphone oppure tablet. Ma quali sono le funzionalità di Norton 360 for Gamers? Scopriamole insieme.

Norton 360 for Gamers, l'antivirus dei pro player

Come ogni antivirus, lo scopo principale di Norton 360 for Gamers è quello di proteggere dalla minaccia di virus e malware, ma le sue funzionalità non si limitano a questo. Fra le più interessanti c'è Dark Web Monitoring, uno strumento che monitora il Dark Web – appunto – alla ricerca di informazioni personali dell'utente che potrebbero essere capitate nelle mani sbagliate, notificando ogni eventuale scoperta. Altra importante risorsa, che farà piacere ai videogiocatori, è Game Optimizer che consente di ottimizzare le prestazioni del dispositivo in uso e massimizzare così la velocità di gioco. E se lo spazio non basta mai, con Norton potrai avere (compreso nel prezzo) uno spazio di archiviazione Cloud da 50GB, in cui archiviare comodamente tutti i propri file – sia personali che di gioco.

Norton 360 for Gamers ha fatto della sicurezza il suo motore. E così offre agli utenti anche una Secure VPN, che permette di navigare in maniera completamente autonoma e sicura, proteggendo al tempo stesso l'utente da attacchi DDoS. Ma non solo: grazie alla sicurezza avanzata a più livello, minacce e attacchi phising via chat, SMS oppure e-mail saranno soltanto un lontano ricordo. Infine, compreso nell'abbonamento (ricordiamo in offerta promozionale a soli 34,99 euro invece di 89,99), ci sono tre strumenti extra che completano il protezione offerta dall'antivirus: SafeCam per PC, per prevenire potenziali tentativi di accesso alla webcam, Smart Firewall per PC, che monitora le comunicazioni fra il proprio computer ed il “mondo esterno”, ed infine Password Manager, in cui generare e conservare al sicuro password oppure credenziali online.