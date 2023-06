Norton 360 Premium, massima sicurezza online a 44,99 euro

Proteggere i dispositivi con cui si naviga è ormai indispensabile per evitare di incorrere in spiacevoli minacce. Sei dunque alla ricerca di un antivirus che possa proteggere il tuo pc o il tuo tablet? Norton Antivirus si contraddistingue per la sua efficacia e per la sua qualità nel proteggere dalle minacce in tempo reale.

Scegliendo Norton 360 Premium puoi avere una protezione avanzata per i tuoi dispositivi e funzionalità per la tua privacy online, tra cui Secure VPN e Dark Web Monitoring. Il prezzo? dato che viene attualmente offerto in sconto del 59%.

L’abbonamento Norton 360 Premium include:

Protezione per 10 PC, Mac, tablet o telefoni

Protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio

100%Promessa Protezione Virus

Connessione a Internet privata con VPN

DarkWeb Monitoring

Protezione minori

Se ti abboni subito, grazie allo sconto del 59% puoi avere Norton 360 Premium al costo 44,99 euro anziché 109,99 per il primo anno. Norton 360 ti consente dunque non solo di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza con la rete privata virtuale (VPN) ma anche senza tracciamento delle tue attività.

Tuttavia, mette a tua disposizione un Password Manager per generare, memorizzare e gestire facilmentee in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenzialionline. Se una volta sottoscritto l’abbonamento non sei più soddisfatto puoi usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Naturalmente, Norton 360 Premium non è l’unico piano disponibile: accedendo al sito dedicato puoi scegliere quello che più risponde alle tue esigenze, a partire da 19,99 euro.

