Norton 360 Premium: massima sicurezza per 10 dispositivi con il 60% di sconto

Massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi è possibile: ottenere una protezione contro le minacce informatiche e accedere a Internet con una connessione protetta è quanto garantisce Norton 360 Premium.

Il bundle proposto da Norton, azienda leader da anni del settore della sicurezza informatica, unisce il sistema di identificazione e blocco del software dannoso (virus, malware, ransomware etc.) in tempo reale e la Secure VPN, un servizio di VPN illimitata che consente anche di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese.

Norton 360 Premium permette l’utilizzo di tutti i servizi inclusi su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, tra PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. In questo modo è possibile ottenere una protezione davvero completa.

Con la promozione in corso, il bundle è in sconto del 60% ed è, quindi, attivabile con una spesa di 44,99 euro per un anno, anziché 114,99 euro. Ad arricchire l’offerta di Norton c’è una Garanzia Soddisfatti o Rimborsati da esercitare entro 60 giorni dall’attivazione.

Per accedere all’offerta è possibile accedere al sito ufficiale di Norton:

Norton 360 Premium: sicurezza al top, ora a prezzo ridotto

Con Norton 360 Premium è possibile accedere a un pacchetto “tutto incluso” per la sicurezza informatica. Il bundle include:

l a protezione dalle minacce informatiche in tempo reale grazie all’antivirus in grado di rilevare e bloccare il software malevolo

grazie all’antivirus in grado di rilevare e bloccare il software malevolo la Secure VPN per accedere a Internet tramite una rete sicura, protetta dalla crittografia e con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese per evitare la censura online e i blocchi geografici all’accesso a siti e app

per accedere a Internet tramite una rete sicura, protetta dalla crittografia e con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese per evitare la censura online e i blocchi geografici all’accesso a siti e app un Password Manager per memorizzare in sicurezza chiavi d’accesso e credenziali di pagamento

per memorizzare in sicurezza chiavi d’accesso e credenziali di pagamento 75 GB in cloud per il backup dei file e dei documenti del proprio PC

dei file e dei documenti del proprio PC servizi di sicurezza aggiuntivi come SafeCam per PC e Dark Web Monitoring oltre a strumenti per la protezione dei minori

Norton 360 Premium costa ora 44,99 euro, con uno sconto del 60% sul prezzo dell’abbonamento annuale e con 60 giorni di garanzia di rimborso. Come sottolineato in precedenza, c’è la possibilità di usare i software inclusi nel pacchetto di Norton su un totale di 10 dispositivi tra Windows, Mac, Android e iPhone / iPad.

La promozione è attivabile tramite il sito ufficiale di Norton, accessibile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.