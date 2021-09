Norton 360 Premium: sconto 57% per un anno

Norton 360 Premium è la suite di sicurezza più completa tra le versioni offerte dalla software house statunitense. Grazie alla promozione attuale, gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per un anno al prezzo di 44,99 euro e proteggere fino a 10 dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet con sistema operativo Windows, macOS, Android e iOS).

Norton 360 Premium: sconto del 57%

Norton 360 Premium include tutte le caratteristiche di Norton 360 Deluxe, ma può essere installata su 10 dispositivi e permette di sfruttare 75 GB di spazio sul cloud per conservare il backup dei file, utile in caso di problemi hardware o inaccessibilità dei dati a causa di un ransomware.

Norton 360 Premium include ovviamente il famoso antivirus che offre una protezione completa contro vari tipi di minacce informatiche, oltre che proattiva grazie all'intelligenza artificiale e all'apprendimento automatico. Non mancano il firewall, il password manager e la Secure VPN. Sicurezza e privacy sono garantite anche dal controllo parentale e dal tool SafeCam per PC che rileva i tentativi di accesso non autorizzato alla webcam.

L'ultimo componente della suite, aggiunto di recente, si chiama Dark Web Monitoring. Come si deduce dal nome, l'utente viene avvisato se le sue informazioni personali sono finite nel dark web, ad esempio tra quelli rubati ai servizi online (i sempre più frequenti “data breach").

L'abbonamento per un anno a Norton 360 Premium costa 44,99 euro, invece di 104,99 euro (sconto 57%). È possibile sottoscrivere anche l'abbonamento per due anni a 109,99 euro, invece di 209,99 euro (sconto 47%).