Norton 360 Standard, massima sicurezza online a 29,99 euro

Al giorno d’oggi proteggere i dispositivi con cui navighiamo è fondamentale viste le continua minacce a cui sono esposti quando si usa il web. Norton 360 è un antivirus in grado di garantire a te e ai tuoi device una protezione dalle minacce in tempo reale.

Non hai mai utilizzato un antivirus prima d’ora e non sai proprio a quale affidarti? Come anticipato, è sempre bene dotare un pc con un antivirus che possa offrire una sicurezza avanzata. Norton Antivus nasce infatti per andare incontro alle esigenze degli utenti che utilizzano il web per lavoro oltre che per passatempo.

Norton 360 Standard offre una potente protezione per il tuo dispositivo e la tua privacy online: in un’unica soluzione puoi avere tutto quello di cui hai bisogno al prezzo scontato di 29,99 euro per il primo anno anziché 74,99 euro grazie ad uno sconto del 60%.

A soli 29,99 euro puoi dunque avere un servizio completo e sicuro che include Protezione dalle minacce in tempo reale ma non solo. Norton 360 ti consente di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza con la rete privata virtuale (VPN) senza tracciamento delle tue attività e mette a tua disposizione un Password Manager per generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online. Tra le opzioni per te disponibili e incluse nel prezzo non manca la protezione per minori utile per gestire le attività online dei tuoi figli cosi come la SafeCam per PC che ti avvisa dei tentativi di accedere alla webcam e ti aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati.

Nel caso in cui tu non sia soddisfatto non preoccuparti: Norton 360 offre la possibilità di usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

