Norton 360 Standard in offerta con il 66% di sconto

Norton è un’azienda che ha legato in maniera indissolubile il suo nome con il concetto stesso di antivirus.

Con i primi software di questo tipo prodotti agli albori degli anni ’90, tale marchio è cresciuto adattandosi ai contesti mutevoli dell’informatica.

I software proposti da Norton infatti, hanno contrastato efficacemente i primi e rudimentali virus, diffusi attraverso i floppy, così come oggi fanno con i più raffinati malware. Un percorso lungo più di trent’anni che ha reso il brand un pilastro dell’intero settore.

Oggi, grazie a Norton 360 Standard, è infatti possibile contrastare la pressoché totalità di potenziali attacchi che minacciano smartphone e computer moderni.

Norton 360 Standard offre una protezione totale per computer e smartphone

Parlare semplicemente di antivirus è riduttivo: quando ci si riferisce a Norton 360 Standard infatti, si vanno a considerare una serie di strumenti alquanto raffinati.

Risulta immancabile un sistema di protezione dai virus in tempo reale. Questo è in gradi di individuare malware e qualunque altro tipo di attacco appena questo infetta la macchina in uso, contrastandolo senza alcun tipo di esitazione.

Il firewall poi, disponibile sia su PC che su Mac, permette di tenere sotto controllo lo scambio dati tra computer e Internet, intervenendo e bloccando il traffico sospetto quando necessario. L’utility costituita dal gestore di password, rappresenta un ottimo modo per generare e proteggere qualunque tipo di parola d’accesso per siti, applicazioni e home banking.

La VPN integrata, permette di proteggere la navigazione rispetto agli sguardi indiscreti di hacker ed enti governativi, mentre i 10 GB di spazio backup su cloud sono un ottimo modo per proteggersi da attacchi ransomware.

Il sistema SafeCam, infine, garantisce la protezione della propria webcam rispetto a potenziali intromissioni esterne. Nel complesso dunque, stiamo parlando di una suite completa e in grado di far fronte alla pressoché totalità di minacce legate al web.

E il costo? Grazie al 66% di sconto sulla sottoscrizione annuale, Norton 360 Standard costa solamente 24,99 euro. Un’opportunità imperdibile per vivere la rete senza stress.

