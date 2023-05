Norton 360 Standard, oltre l'antivirus: VPN, protezione e molto altro

Il funzionamento di un antivirus è piuttosto semplice: questi strumenti, di solito, lavorano in background monitorando qualunque attività svolta sul computer.

Nel momento in cui individuano un comportamento sospetto, bloccano lo stesso segnalandolo all’utente. La protezione in tempo reale, è poi supportata da scansioni più o meno automatiche.

A grandi linee, qualunque software di questo tipo svolge tali funzioni… che però, visti i rischi attuali, non sono più sufficienti.

Il concetto degli antivirus, infatti, negli ultimi anni è cambiato radicalmente. Stiamo infatti parlando di suite più complete, in grado di agire con strategia diversificata per contrastare i tanti pericoli del Web.

Non solo antivirus: ecco cosa può offrirti Norton 360 Standard

Se è vero che il rilevamento di malware resta una priorità, molte suite come Norton 360 Standard vanno ben oltre.

Stiamo parlando di un prodotto che è frutto della lunga esperienza di Norton nel settore, un’azienda che ha segnato questo mercato proteggendo digitalmente un’intera generazione.

L’introduzione di un sistema di Virtual Private Network, per esempio, è un vantaggio non indifferente. Secure VPN, di fatto, agisce proteggendo la connessione e consentendo di navigare in maniera anonima online.

Il firewall, disponibile sia per Windows che per ambiente macOS, è d’altro canto una protezione aggiuntiva. Questo serve per filtrare le connessioni e captare potenziali intromissioni esterne.

E cosa dire del gestore di password? Uno strumento ormai indispensabile, capace di generare e proteggere in maniera efficace le parole d’accesso.

Norton 360 Standard è capace di spingersi ancora oltre, fornendo uno spazio cloud protetto (indispensabile per prevenire fenomeni come attacchi ransomware) e persino una protezione della webcam.

A rendere la suite ancora più interessante, infine, è anche l’attuale promozione.

Stiamo parlando di uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino. Ciò, tradotto in parole povere, significa la possibilità di ottenere Norton 360 Standard spendendo solo 29,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.