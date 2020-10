Norton 360 Standard e Premium in offerta su Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo Antivirus non solo per i vostri PC, ma anche per i vostri dispositivi mobile? Non fatevi scappare questa interessante offerta Amazon Prime Day riguardante Norton 360 Standard e Norton 360 Premium.

Norton 360 Standard e Premium ad un prezzo incredibile su Amazon

Il nuovo Norton 360 è progettato per fornire una potente protezione per i vostri PC, Mac e dispositivi mobili e per la privacy online sia quando siete in casa sia quando siete fuori – tutto in un’unica soluzione. Norton 360 Standard aiuta a rilevare le minacce online per il vostro dispositivo e per le informazioni personali che contiene quando effettuate transazioni bancarie, navigate e fate acquisti online da casa o quando siete fuori.

Offre crittografia avanzata durante la connessione al Wi-Fi con Secure VPN, a casa e in viaggio e fornisce gli strumenti necessari per aiutarvi a generare, memorizzare e gestire password, informazioni ‎su carte di credito e altre credenziali online in modo più sicuro.‎ Inoltre potete monitorare le comunicazioni tra il computer e altri computer e aiuta a bloccare il traffico non ‎autorizzato con Smart Firewall per PC o Firewall per Mac.‎ Infine offre il backup del PC sul cloud come misura preventiva contro la perdita di dati.‎

Le differenze tra la versione Standard e la versione Premium sono le seguenti:

Sicurezza del dispositivo: la versione Standard garantisce una protezione in tempo reale per 1 PC o Mac o dispositivo mobile contro ransomware, virus, ‎spyware, phishing e altre minacce online. La versione Premium garantisce le stesse protezioni fino a 10 dispositivi .

contro ransomware, virus, ‎spyware, phishing e altre minacce online. La versione Premium garantisce le stesse protezioni fino a . Salvare file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori del disco rigido, ‎furto di dispositivi e anche ransomware con 10 GB di backup del PC nel cloud per la versione Standard e 75 GB per la versione Premium.

di backup del PC nel cloud per la versione Standard e per la versione Premium. La versione Premium, in più, ha gli strumenti per i genitori per aiutare i bambini a esplorare Internet con maggiore sicurezza con protezione minori.

Non perdete quindi queste incredibili offerte Amazon Prime Day che vi permette di avere il nuovo Norton 360 Standard al prezzo di 21,99 euro e il nuovo Norton 360 Premium al prezzo di 34,99 euro.