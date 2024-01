Norton, abbonati subito: per te antivirus e VPN a prezzo stracciato

Norton 360 Deluxe ti assicura una potente protezione per i tuoi dispositivi e funzionalità per la tua privacy online, come Secure VPN e Dark Web Monitoring. Quando parliamo di Norton facciamo sempre riferimento ad una soluzione ormai consolidata nel settore degli antivirus. Ormai da anni, infatti, gli utenti lo scelgono come strumento per la sicurezza dei dispositivi ma anche per avere una VPN in grado di mantenere private tutte le attività che svolgi online.

Grazie ad una speciale promozione gli abbonamento Norton sono disponibili con uno sconto del 66% sul costo di listino per il primo anno. La scelta di affiancare un antivirus ad una VPN è indispensabile al giorno d’oggi e Norton ti dà l’opportunità di avere tutto acquistando un’unica soluzione.

Oltre a Norton 360 Deluxe disponibile a 34,99 euro, puoi avere protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio e una VPN già a partire da soli 29,99 euro con l’abbonamento Norton Standard. Che aspetti?

Norton: scegli l’abbonamento più adatto a te

Le soluzioni messe a disposizione da Norton sono davvero tante e tutte con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Come accennato in apertura, Norton offre funzionalità di Dark Web Monitoring per monitorare e avvisare se vengono trovate le tue informazioni personali nel Dark Web. Generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali che utilizzi giornalmente online non sarà più un problema, ad esempio, scegliendo Norton 360 Deluxe a 34,99 euro per il primo anno.

Partendo da un costo davvero basso, Norton Standard invece ti consente di avere:

1 PC, Mac, tablet o telefoni

Protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio

100% Promessa Protezione Virus2

Connessione a Internet privata con VPN

10 GB di backup nel cloud

Tutto questo a soli 29,99 euro anzichè 74,99 grazie ad uno sconto del 60%. Non perdere altro tempo!

