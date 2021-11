Black Friday, Norton Antivirus è praticamente regalato: solo 5,99 euro

Il mondo degli antivirus vive di continue offerte e di una strenua guerra al ribasso del prezzo. Il Black Friday è però un'occasione di sconto ulteriore, in grado di abbattere ulteriormente le soglie precedentemente raggiunte, fino ad arrivare a vere offerte di saldo con prezzi quasi inverosimili. Un esempio: 1 anno di Norton Antivirus Plus 2022 a soli 5,99 euro.

Norton Antivirus, così è un regalo

Lo sconto nominale in questo caso raggiunge l'80%. Non si tratta di uno sconto reale, perché la soglia dei 10 euro era già stata raggiunta da qualche mese ed arrivava dai 15 euro precedenti. Oggi però il prezzo è esattamente questo: appena 5,99 euro per un anno intero di protezione su un singolo dispositivo. Si tratta di un abbonamento con rinnovo automatico dal quale è possibile recedere prima del rinnovo stesso, una formula prepagata con cui è possibile acquistare su Amazon e ricevere via mail il codice di attivazione.

L'offerta per il Black Friday scadrà esattamente nel giorno del Cyber Monday, tra una settimana. Pochi giorni per poter acquistare, installare e attivare 1 anno di protezione a prezzo irrisorio, insomma, potendo così accedere alla versione premium “low cost” per definizione, sfruttando l'occasione del Black Friday ed evitando di doverci pensare ancora per un anno intero. Nel carrello, subito.

Se però i dispositivi in casa sono di più e si vuole assicurare sicurezza a tutti, il bundle da 10 device è il migliore senza ombra di dubbio: 19,99 euro per un anno e hai protezione per PC, Mac, tablet e smartphone di tutta la famiglia.