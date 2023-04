Norton Antivirus al 65%: SICUREZZA TOTALE in REGALO

Norton Antivirus ha deciso di regalare sicurezza totale online e offline a tutti quelli che riusciranno ad approfittare della sua ultima offerta. Attiva Norton 360 Deluxe al 65% di sconto con un’infinità di funzionalità e soluzioni per proteggerti dalle minacce del web e ottimizzare la tua produttività.

Puoi installare la sua app, disponibile per tutti i sistemi operativi più diffusi, su 5 dispositivi tra computer, Mac, tablet o telefoni. Questo servizio completo aggiunge un tocco in più rispetto ad altri simili sul mercato grazie alla tecnologia cardine che ti permette di intensificare le tue armi contro hacker e cybercriminali.

Con Norton Antivirus hai una protezione in tempo reale contro virus, malware, ransomware e hackeraggio. Inoltre, tutto è garantito dalla formula 100% Promessa Protezione Virus. In altre parole, se Norton non riuscisse a rimuovere un virus dal tuo dispositivo avrai diritto a un rimborso in base al prezzo effettivo pagato per l’abbonamento.

Norton Antivirus è molto più di una semplice protezione dai virus

Norton Antivirus offre molto di più di una semplice suite di protezione dai virus. Con Norton 360 Deluxe al 65% di sconto hai anche la possibilità di rendere la tua connessione dati privata e crittografata grazie alla potente VPN illimitata inclusa. Questo ti permetterà di svolgere tutte le tue attività online senza mettere a rischio la tua privacy.

Connettiti anche a reti WiFi pubbliche, tanto la tua nuova VPN inclusa garantirà il massimo della protezione contro qualsiasi attacco malevolo, attività di tracking o furto dati. A ciò si aggiunge anche la funzione Dark Web Monitoring che controlla il web sommerso alla ricerca di possibili violazioni dei tuoi dati personali, magari in vendita su forum del Dark Web.

Anche i tuoi figli potranno navigare online in completa sicurezza grazie alla Protezione Minori di Norton Antivirus. Oltre a bloccare siti internet inappropriati per la loro età, su tutti i dispositivi in possesso, li proteggerà anche da possibili frodi che potrebbero metterli in difficoltà portandoli a fornire ad hacker dati preziosi e sensibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.