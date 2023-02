Norton Antivirus al 70%: proteggi i tuoi device

Norton Antivirus è una delle migliori suite per la sicurezza informatica. Completo di ogni funzionalità in grado di proteggere dalle minacce del web, questa soluzione oggi è incredibilmente vantaggiosa. Ottieni il piano che vuoi e risparmia fino al 70% di sconto.

Affidati ai professionisti della cybersicurezza. Potrai spendere dai 19 euro l’anno per il piano base, fino a soli 39 euro l’anno per il piano full optional. Non ci credi? Prova subito tutta la sua professionalità e le funzionalità incluse per privacy, sicurezza e ottimizzazione.

Scegliendo Norton 360 Premium proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente tra PC, Mac, Tablet e Telefoni. Inoltre, hai tutte le funzioni esclusive di questo servizio. Prima fra tutte la protezione in tempo reale contro malware, ransomware e hackeraggio.

Norton Antivirus: tutto a un prezzo speciale

Attiva Norton 360 Premium che è molto più di un semplice antivirus, è 100% Promessa Protezione Virus. In aggiunta, hai anche attiva una VPN che garantisce una connessione a internet privata e anonima. In questo modo sarai protetto da tracker e cybercriminali.

Attivo su tutti i dispositivi potrai avere Dark Web Monitoring. Si tratta di un servizio esclusivo che, come suggerisce il nome, monitora costantemente il Dark Web alla ricerca dei dati che hai fornito per vedere se sono in vendita o sono stati rubati. Un avviso tempestivo ti permetterà di prendere le giuste precauzioni.

In aggiunta trovi anche la Protezione Minori che garantirà il massimo della sicurezza ai tuoi figli e ai loro amici mentre navigano nel web, studiano online, fanno ricerche o semplicemente giocano e si divertono. Attiva ora Norton Antivirus e ottieni fino al 70% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.