Norton Antivirus: una GARANZIA al 65% di SCONTO

Oggi puoi ottenere Norton Antivirus al 65% di sconto. Sbrigati perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Stiamo parlando di una delle migliori soluzioni multidispositivo per la tua protezione online e offline. Si tratta di un’occasione pazzesca che ti permette di risparmiare 65 euro il primo anno di abbonamento.

Con soli 34,99 euro, invece di 99,99 euro, attivi sui tuoi dispositivi Norton 360 Deluxe, il pacchetto di difesa più completo disponibile per 5 PC, Mac, Tablet o Telefoni. Le sue funzionalità all’avanguardia ti assicurano il massimo della protezione senza appesantire il tuo computer. Avrai attiva una suite estremamente competente.

A tutto ci penserà Norton Antivirus che controllerà regolarmente i tuoi dispositivi per prevenire qualsiasi minaccia reale o presunta. I suoi database vengono aggiornati costantemente affinché tu sia al sicuro contro qualsiasi attacco, anche il più recente. Inoltre, avrai dalla tua parte un ricco sistema di funzionalità sempre attivo al tuo servizio.

Norton Antivirus: il sistema di difesa completo ed efficace

Installa Norton Antivirus su tutti i tuoi dispositivi. Con 360 Deluxe al 65% di sconto puoi attivarlo contemporaneamente su 5 dispositivi. Avrai una protezione in tempo reale perfetta contro virus, malware, ransomware e hackeraggio. Tutti i tuoi file, dati e contenuti saranno al sicuro grazie a questo sistema di difesa professionale.

Inoltre, con Norton hai il 100% Promessa Protezione Virus. Ciò vuol dire che, in caso di infezione a uno dei tuoi device, qualora l’Antivirus non fosse in grado di rimuoverlo riceverai un rimborso a seconda del prezzo effettivo pagato per il periodo corrente dell’abbonamento. Un’altra ulteriore garanzia sulla bontà di questo prodotto.

In più avrai installata anche una potente VPN per ottenere connessioni a internet private e completamente anonime. Addirittura, compreso nel pacchetto c’è un sistema di monitoraggio del Dark Web sempre attivo che ti avviserà in caso di violazioni dei tuoi dati e vendita degli stessi su forum pericolosi. La funzionalità in questione si chiama Dark Web Monitoring.

E per finire con Protezione Minori tieni al sicuro anche i tuoi figli. La loro navigazione online, i file che scaricano, le pendrive che ricevono dai compagni verranno tutti controllati per una sicurezza a prova di attacco malevolo. Inoltre, sarai anche tranquillo che niente e nessuno potrà fargli del male dalla distanza con Norton Antivirus attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.