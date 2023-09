Norton Antivirus: la migliore offerta è 360 Deluxe (-65%)

Norton 360 Deluxeè un abbonamento “all in one” che offre massima sicurezza per i dispositivi e l’accesso a Internet. Include antivirus e VPN per la protezione in tempo reale e l’accesso sicuro a Internet.

Attualmente, è disponibile a prezzo scontato, con il piano Deluxe che costa 34,99 euro (sconto 65%) per un anno per 5 dispositivi, mentre la versione Premium costa 44,99 euro (sconto 59%) e protegge fino a 10 dispositivi.

Per accedere alla promozione, basta visitare il sito ufficiale di Norton tramite il botto qui sotto.

Antivirus e VPN con un solo abbonamento: sicurezza e risparmio garantiti con Norton

Norton 360 Deluxe rappresenta la soluzione ottimale per portare al massimo la sicurezza dei tuoi dispositivi e della connessione. Questo pacchetto all-in-one include:

un antivirus con rilevamento e blocco real time delle minacce informatiche, senza avviare manualmente la scansione, poiché virus e malware vengono rilevati e bloccati in automatico;

una VPN per un accesso sicuro a Internet e la geolocalizzazione della tua posizione;

50 GB di archiviazione cloud per scopi di backup dei dati.

Attualmente, come dicevamo, Norton 360 Deluxe presenta lo sconto più alto rispetto alla versione Premium, che è quella più completa.

Pagando soltanto 34,99 euro per il primo anno (sconto del 65%), potrai proteggere fino a 5 dispositivi tra Mac, PC, tablet e smartphone. Praticamente, a meno di 3 euro avrai la protezione di un antivirus e di una VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.