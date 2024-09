Norton Antivirus: la soluzione per la tua sicurezza online, con sconti fino al 66%

Norton Antivirus si conferma come una delle migliori soluzioni per proteggere i tuoi dispositivi dalle minacce informatiche. Con piani flessibili e funzionalità avanzate, Norton non solo protegge il tuo dispositivo, ma contribuisce anche a salvaguardare la tua privacy e la tua identità online, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca una protezione affidabile e completa.

Facilità d’uso e protezione completa

Una delle caratteristiche distintive dei prodotti Norton è la loro facilità d’uso. Anche gli utenti meno esperti possono configurare e gestire la protezione dei propri dispositivi in modo semplice ed efficace. Norton contribuisce a proteggere i tuoi dispositivi non solo dai virus tradizionali, ma anche dalle minacce più recenti e sofisticate, offrendo un alto livello di sicurezza contro gli hacker.

Risparmio e offerte esclusive

Norton offre sconti significativi sui suoi piani antivirus per il primo anno, con risparmi fino al 66% sul prezzo di rinnovo.

Norton AntiVirus Plus: Protezione essenziale per un dispositivo, con funzionalità come la gestione delle password e 2 GB di backup nel cloud, disponibile a € 19.99 per il primo anno (sconto del 42%).

Funzionalità avanzate

Oltre alla protezione antivirus di base, Norton offre una serie di funzionalità avanzate per una sicurezza completa:

Secure VPN: Permette di navigare online in modo anonimo e sicuro, proteggendo le tue attività e le informazioni sensibili grazie alla crittografia avanzata.

Per conoscere l’offerta completa di Norton VPN clicca qui.