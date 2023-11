Norton AntiVirus Plus: la protezione completa per tutti i tuoi dispositivi oggi con il 42% di sconto

Norton mette a disposizione di tutti gli utenti la possibilità di incrementare la sicurezza dei propri dispositivi in modo semplicissimo: grazie a Norton AntiVirus Plus, infatti, è possibile ottenere un livello di protezione aggiuntiva per il PC, il Mac, lo smartphone oppure il tablet.

Il sistema garantisce la protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, con il software di Norton che è in grado di rilevare e bloccare il software malevolo. In più, è possibile sfruttare il Password Manager, per salvare in sicurezza le credenziali d’accesso degli account e i dati delle carte di pagamento.

Per bloccare le comunicazioni non autorizzate tra il proprio computer e l’esterno c’è lo Smart Firewall per PC Windows (oltre al Firewall per Mac). A completare i vantaggi di Norton AntiVirus Plus troviamo la possibilità di sfruttare 2 GB in cloud per il backup sicuro dei dati del proprio PC.

Il servizio di Norton costa 19,99 euro per un anno di abbonamento, con garanzia di rimborso esercitabile entro 60 giorni dall’attivazione. Attualmente, è disponibile uno sconto del 42% rispetto al prezzo standard. Per attivare il tool è possibile accedere al sito ufficiale di Norton.

Proteggere tutti i propri dispositivi con Norton è possibile

Norton AntiVirus Plus è la soluzione giusta per proteggere un dispositivo, con un sistema di rilevamento e blocco delle minacce e vari strumenti aggiuntivi. Il costo di appena 19,99 euro per un anno (meno di 2 euro al mese) rende il servizio particolarmente conveniente e accessibile per tutti.

Per accedere a un livello aggiuntivo di protezione è possibile anche puntare su Norton 360 che consente agli utenti di estendere la protezione contro virus, malware e altre minacce online a un massimo di 10 dispositivi.

In più, l proposte di Norton 360 (Standard, Deluxe e Premium) includono anche la Secure VPN, un servizio per accedere a Internet tramite rete VPN senza limiti. Il costo del bundle parte da 29,99 euro per un anno. Tutte le proposte di Norton sono disponibili per l’attivazione tramite il sito ufficiale, accessibile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.