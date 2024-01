Norton Antivirus, proteggi fino a 5 dispositivi con soli 29,99€

Quante volte avrai sentito parlare dell’importanza di avere un antivirus sui dispositivi con cui navighi sul web? Al giorno d’oggi, purtroppo, attacchi online sono del tutto numerosi e avere a disposizione uno strumento in grado di tutelare i tuoi device e la tua privacy è del tutto indispensabile. Ecco perchè oggi parliamo di Norton, un antivirus che offre un gran numero di vantaggi e che tantissimi utenti hanno già deciso di acquistare.

Oggi Norton ti dà la possibilità di portare a casa una soluzione come 360 Deluxe risparmiando il 71% grazie ad una nuova offerta a tempo limitato. Nello specifico, Norton 360 Deluxe ti offre protezione contro virus, malware, ransomware, hackeraggio e tanti altri vantaggi. Approfitta subito della promozione pagando solamente 29,99 euro per il primo anno anzichè 104,99!

Norton 360 Deluxe: la soluzione per proteggere i tuoi dispositivi

Perchè gli abbonamenti di sicurezza Norton non sono come i classici abbonamenti offerti sul mercato? La risposta è del tutto semplice: offrono protezione online in tempo reale per permetterti di navigare, effettuare acquisti e proteggere la tua privacy online come hai sempre desiderato.

Con meno di 30 euro al mese, per il primo anno, puoi avere una soluzione pensata nei minimi dettagli: ecco perchè devi approfittarne subito! Non a caso, oltre a risparmiare il 71% sull’abbonamento, hai a disposizione un servizio che include una serie di servizi ottimizzati. Tra questi non possiamo non citarne alcuni come:

Protezione per 5 PC, Mac, tablet o telefoni

PC, Mac, tablet o telefoni Protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio

100% Promessa Protezione Virus

Connessione a Internet privata con VPN

Dark Web Monitoring

Protezione minori

50 GB di backup nel cloud

Quale momento migliore, dunque, se non questo per portare a casa la massima sicurezza per i tuoi dispositivi? Acquista subito Norton Deluxe 360 per avere protezione per te e la tua famiglia in un unico posto ad un prezzo mai visto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.