Norton Antivirus: protezione sicura o rimborso completo

Chi ti garantisce un rimborso completo se non sei soddisfatto del servizio? Norton Antivirus, la suite di ultima generazione che ti protegge da qualsiasi minaccia online reale ed emergente. Grazie all’iniziativa 100% Promessa Protezione Virus, potrai ottenere un rimborso se la sua azione non rimuove i virus. Attivala ora a questo link scegliendo l’abbonamento per te.

Potrai accedere a un mondo fatto di sicurezza, privacy e protezione oggi risparmiando fino al 70% di sconto sul prezzo di listino. Approfitta subito di questa incredibile promozione e metti al sicuro i tuoi dispositivi e quelli della tua famiglia, soprattutto se hai figli, prede preferite dai cybercriminali.

Infatti, con Norton hai inclusa la Protezione Minori. Si tratta di una funzionalità che ti permette di gestire le attività online dei tuoi figli. Li aiuterai a esplorare, imparare e godersi il loro mondo connesso con maggiore sicurezza sia su PC che su Smartphone e Tablet. Insomma, potrai dormire sonni tranquilli sicuro che non cadranno nelle trappole della rete.

Norton Antivirus: le migliori funzionalità in un’unica soluzione

Per la tua sicurezza online hai Norton Antivirus che include le migliori funzionalità oggi disponibili in un’unica soluzione compatibile con più sistemi operativi. Grazie a questa suite avrai uno scudo protettivo efficace contro qualsiasi virus tra cui malware, trojan, ransomware, spyware e tantissimi altri. In aggiunta ecco alcune funzioni incluse:

Secure VPN per una navigazione online in totale anonimato e con maggiore sicurezza grazie alla rete privata virtuale senza tracciamento delle attività;

per una navigazione online in totale anonimato e con maggiore sicurezza grazie alla rete privata virtuale senza tracciamento delle attività; Password Manager per una gestione delle password sicura e crittografata memorizzandole e gestendole facilmente insieme a dati di carte di credito e altre credenziali online;

per una gestione delle password sicura e crittografata memorizzandole e gestendole facilmente insieme a dati di carte di credito e altre credenziali online; Dark Web Monitoring per sapere subito se i tuoi dati sono stati violati e si trovano nel Dark Web;

Backup del PC nel cloud per salvare file e documenti importanti contro la perdita dei dati dovuta a errori del disco, furto dei dispositivi o ransomware;

nel cloud per salvare file e documenti importanti contro la perdita dei dati dovuta a errori del disco, furto dei dispositivi o ransomware; SafeCam per PC per avvisarti dei tentativi di accedere alla webcam bloccando gli accessi non autorizzati;

per PC per avvisarti dei tentativi di accedere alla webcam bloccando gli accessi non autorizzati; Orario di Scuola per fornire il giusto supporto all’apprendimento a distanza dei tuoi figli fornendo una connessione su misura.

Assicurati tutto questo e molto altro grazie a Norton Antivirus. Avrai un alleato potente ed estremamente efficace contro qualsiasi minaccia online e offline. Acquista subito il piano che preferisci ottenendo fino al 70% di sconto immediato.

