Norton Antivirus: protezione totale a partire da 1,67€ al mese

Norton Antivirus è la soluzione ideale per chi cerca una protezione totale per tutti i suoi dispositivi. Oggi l’offerta è decisamente interessante. Attiva la sicurezza full optional a partire da soli 1,67 euro al mese! Infatti, i piani disponibili, attivabili in base alle proprie esigenze, raggiungono fino al 66% di sconto oggi.

Tutti i piani includono protezione totale contro virus, malware, ransomware e hacker per i tuoi dispositivi, fissi e mobili. Inoltre, hanno inclusa la garanzia 100% Promessa Protezione Virus per una sicurezza totale ed efficace contro qualsiasi minaccia reale o presunta. All’appello c’è anche un fantastico Password Manager che permette di generare e gestire al meglio password, credenziali e dettagli di pagamento.

Infine, con i piani Norton Antivirus, hai anche uno spazio dedicato da 2GB a un massimo di 200GB per il backup del PC nel cloud. Approfitta subito dell’offerta in corso. Scegli il tuo piano di sicurezza a partire da soli 1,67 euro grazie a questa promozione incredibilmente vantaggiosa.

Norton Antivirus: la protezione ideale e su misura

Con Norton Antivirus crei la tua protezione ideale e su misura in base alle esigenze di ogni giorno. I tuoi dispositivi rimangono al sicuro, grazie a una difesa eccellente contro qualsiasi minaccia. Attiva la sicurezza full optional a partire da soli 1,67 euro al mese! Oltre alle funzionalità già descritte, comuni a tutti i piani, puoi aggiungerne di altre.

Ad esempio, puoi ottenere il piano che include anche una Connessione a Internet Privata con VPN. Puoi anche ottenere il pacchetto per la Protezione dei Minori e il sistema Dark Web Monitoring. Se cerchi la soluzione full optional ottieni anche l’assistenza per ripristino identità, furto del portafoglio e il sistema di Social Media Monitoring.

Con una soluzione ottieni un sistema professionale in grado di proteggerti capillarmente. Scegli adesso Norton Antivirus, il tool di protezione consigliato dai maggiori esperti di cybersicurezza.