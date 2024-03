Norton Antivirus: sicurezza completa a prezzi vantaggiosi

.Norton Antivirus è in grado di difenderti da ogni tipo di minaccia informatica con le sue soluzioni di sicurezza avanzata. Oggi proteggere i propri dati è diventato essenziale ed è per questo che Norton ha studiato dei sistemi adatti ad ogni necessità e budget, tutti in sconto per il primo anno di abbonamento.

Norton assicura ad ogni utente la difesa più vicina alle sue esigenze. Ecco una panoramica dei pacchetti Norton Antivirus.

Con Norton la protezione è per tutti

Dall’opzione base a quelle più complesse, Norton promette un’alta qualità di sicurezza, unendo semplicità d’utilizzo e convenienza economica.

L’opzione base, ma comunque potente è la Norton AntiVirus Plus a soli €19,99 per il primo anno, offrendo una protezione avanzata contro virus, malware e ransomware, oltre a 2 GB di backup nel cloud

Nel caso le tue necessità di sicurezza siano più ampie, il piano 360 Standard è disponibile a €29,99 per il primo anno, aggiungendo una VPN privata e 10 GB di backup nel cloud, perfetti per navigare con sicurezza e privacy.

è disponibile a €29,99 per il primo anno, aggiungendo una VPN privata e 10 GB di backup nel cloud, perfetti per navigare con sicurezza e privacy. Per le famiglie o chi necessita di coprire più dispositivi, Norton 360 Deluxe , a €34,99 per il primo anno, costituisce la soluzione ideale. Questo pacchetto protegge fino a 5 dispositivi e comprende funzionalità avanzate come il Dark Web Monitoring e la Protezione per i minori, offrendo una sicurezza a 360 gradi.

Per chi non vuole scendere a compromessi sulla sicurezza, il piano 360 Premium estende la sua protezione fino a 10 dispositivi a €44,99 per il primo anno, con 75 GB di backup nel cloud e tutte le funzionalità avanzate di Norton.

Se invece sei interessato alla sola navigazione in anonimato, puoi scegliere Secure VPN a €39,99, mentre Mobile Security, a €9,99 garantisce che anche i tuoi dispositivi mobili siano al sicuro dalle minacce online.

Scegliere questo antivirus significa fare un investimento per la propria sicurezza digitale, e grazie agli sconti sul primo anno di abbonamento non c’è stato mai momento migliore. Per questo, non lasciare che le minacce informatiche rovinino la tua vita digitale, visita il sito di Norton, scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze e proteggi subito i tuoi dispositivi.