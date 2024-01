Norton Antivirus + VPN a prezzo unico: approfitta ora

La privacy personale e la sicurezza di dati e dispositivi sta diventando sempre più importante. Ecco perché Norton ha studiato diverse soluzioni di protezione, con una completa e particolarmente conveniente.

Il pacchetto si chiama Norton 360 Deluxe ed è un punto di riferimento per chi sta cercando una soluzione che include un potente antivirus e una VPN illimitata.

Se vuoi approfittare di questa grande opportunità, clicca sul bottone qui sotto: per il primo anno di abbonamento, pagherai soltanto 34,99 euro invece di 104,99 euro, grazie allo sconto del 66%.

Norton 360 Deluxe: la protezione all-in-one potente che stavi aspettando

Puoi installare il pacchetto Norton 360 Deluxe su un massimo di 5 dispositivi tra PC, Mac, tablet e smartphone.

Il potente servizio antivirus compreso nel pacchetto protegge i tuoi device da virus, malware, ransomware e attacchi hacker in tempo reale. Ma ci sono altri vantaggi che devi conoscere.

Uno di questi è la VPN illimitata, che ti consente di fare alcune cose, come bypassare i blocchi regionali e guardare i contenuti prima inaccessibili. Inoltre, la Secure VPN ti offre una connessione Internet privata e totale privacy.

Il pacchetto Deluxe si completa con il password manager, 50 GB di backup nel cloud e la protezione per i minori, ai quali si aggiunge il monitoraggio del Dark Web. In quest’ultimo caso, nel caso in cui i tuoi dati finiscono nella parte più oscura del web, ti verranno inviati degli avvisi immediati.

Come dicevamo, per il primo anno la protezione completa è disponibile a soli 34,99 euro. In più, se per qualsiasi motivo il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Vogliamo ricordarti che questa offerta è a tempo limitato, quindi ti conviene sottoscriverla subito perché potrebbe essere variata all’improvviso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.