Norton è ancora l'antivirus più venduto e ora ti costa solo 19,99 euro

Norton Antivirus è sinonimo di garanzia quando si tratta di software per la sicurezza informatica. È per questo che si tratta ancora dell’antivirus preferito e scelto dagli utenti, specialmente se puoi averlo adesso ad un prezzo speciale.

Approfittando subito di questa nuova offerta puoi avere un anno di protezione di Norton Antivirus Plus a soli 19,99 euro invece di 34,99. Con questo abbonamento puoi proteggere 1 PC, Mac, smartphone o tablet da qualsiasi attacco.

Norton Antivirus a 19 euro: perché è la scelta da non lasciarsi scappare

Con Norton Antivirus Plus hai la certezza di avere la protezione dalle minacce in tempo reale grazie ad un sistema di sicurezza avanzata che protegge il tuo PC dagli attacchi online esistenti e di ultima generazione. Inoltre, cosa ancora più importante, ti aiuta a difendere le tue informazioni riservate e finanziarie quando navighi online.

Tutto questo arriva con il supporto esclusivo di un Password Manager incluso nel prezzo: si tratta di una serie di strumenti ideali per generare, memorizzare e gestire in modo più efficace e sicuro le tue password, ma anche i dati delle carte di credito e di altre credenziali online. Inoltre, grazie allo Smart Firewall integrato qualsiasi traffico non autorizzato sul tuo PC viene automaticamente bloccato.

A rendere ancora più esclusivo un pacchetto che, per il prezzo che offre, è veramente regalato ci pensa il backup del PC nel cloud, che ti permette di salvare file e documenti importanti come misura preventiva contro l’eventuale perdita di dati causata dal danneggiamento o dal furto del dispositivo.

Scegli adesso la protezione di Norton Antivirus Plus: paghi solo 19,99 euro e il tuo PC è protetto per un anno da qualsiasi genere di attacco.

