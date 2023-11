Norton Family: esplora il mondo digitale con i tuoi figli in totale sicurezza

Garantire un accesso sicuro a Internet per i propri figli è sempre più importante. In molte situazioni, i sistemi di parental control preinstallati sul computer Windows o sul Mac sono insufficienti e non riescono a proteggere in modo completo i più piccoli dalle insidie della rete. Per questo motivo è necessario affidarsi a servizi più efficaci, in grado di diventare uno strumento di protezione aggiuntiva.

La soluzione giusta, in questo caso, è Norton Family. Il tool realizzato da Norton è pensato per offrire ai giovanissimi un accesso sicuro a Internet, garantendo, nello stesso tempo, la possibilità per i genitori di monitorare l’attività online dei propri figli. Norton Family è disponibile con una prova gratuita di 30 giorni e con un abbonamento annuale di 39,99 euro. Per iniziare a utilizzare il servizio di Norton basta raggiungere il sito ufficiale Norton tramite il sito qui di sotto.

Norton Family: la scelta giusta per la sicurezza online dei propri figli

Con Norton Family è possibile sfruttare vari strumenti pensati per garantire un accesso sicuro ad Internet ai più piccoli. Il tool di Norton agisce su più livelli, garantendo ai genitori un monitoraggio completo dell’attività online dei propri figli, con report dettagliati e informazioni relative agli interessi dei bambini che possono accedere a Internet senza il rischio di imbattersi in contenuti non adatti alla loro età.

Grazie a Norton Family, inoltre, è possibile ridurre le distrazioni legate alla navigazione online, anche fissando limiti di utilizzo dei dispositivi (con anche la funzione Orario di scuola dedicata allo studio). C’è, inoltre, un portale web dove poter consultare tutte le informazioni raccolte dal servizio e adottare le contromisure, quando necessario, per massimizzare la sicurezza durante l’uso della connessione Internet da parte dei propri figli.

Per iniziare a utilizzare Norton Family è possibile attivare la prova gratuita di 30 giorni oppure l’abbonamento annuale da 39,99 euro. Tutti i dettagli relativi al servizio sono disponibili sul sito ufficiale di Norton, accessibile tramite il link seguente.

