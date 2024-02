Norton: il modo sicuro per gestire le tue password

La sicurezza online parte sempre dalla gestione intelligente delle password. Purtroppo, spesso vengono trascurate, nonostante rappresentino le chiavi d’accesso ai nostri account e dati personali.

Se vuoi proteggerle nel modo migliore, Norton Password Manager è la soluzione ideale. Si tratta di un servizio gratuito e multi-piattaforma che mette al sicuro le tue informazioni personali e mantiene l’accesso semplice.

Norton Password Manager: protezione totale delle tue credenziali

Norton Password Manager è conosciuto per la sua sicurezza avanzata. Crittografando le informazioni sensibili, la gestione delle password diventa sicura al 100%.

Inoltre, potrai sincronizzarlo tra i tuoi dispositivi per facilitare l’accesso alle tue password da qualsiasi luogo, così la tua esperienza online sarà più sicura e conveniente.

Se vuoi ottenere un pacchetto di sicurezza completo, sappi che Norton Password Manager si integra perfettamente con Norton 360.

Questo pacchetto contiene non soltanto l’antivirus in tempo reale, che ti protegge da tutte le minacce informatiche, ma anche una VPN illimitata per navigare online senza tracciamento delle attività.

Usare Norton Password Manager è semplice. È disponibile come estensione per i principali browser desktop e come app su Google Play Store per Android, o su App Store per iPhone e iPad.

La dashboard ti consente di controllare completamente le tue password. È in grado di rilevare e aggiornare in automatico le password più deboli. Inoltre, per una migliore protezione, puoi abbinare il password manager all’antivirus e alla VPN inclusi in Norton 360.

Se vuoi, puoi acquistare l’abbonamento annuale a Norton 360 Deluxe a soli 34,99 euro, con uno sconto del 66%, dove troverai il servizio di password manager. Per procedere, clicca sul bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.