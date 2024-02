Norton: l'antivirus con VPN inclusa a un prezzo conveniente

Ai giorni nostri, la sicurezza online è diventata fondamentale. Norton Antivirus, con il bundle 360 Premium, offre una soluzione completa per la protezione di tutti i tipi di device.

Grazie all’integrazione tra antivirus e VPN, la difesa efficace contro le minacce informatiche più pericolose viene garantita, così come è garantita la privacy del tuo traffico dati.

Norton 360 Premium: soluzione completa a meno di 3 euro al mese

Norton 360 Premium è un pacchetto antivirus con VPN inclusa. Il costo è di soli 44,99 euro all’anno, grazie allo sconto del 60% sul prezzo standard.

Puoi installare il software su un massimo di 10 dispositivi, tra cui sistemi Windows, macOS, Android o iOS. Per acquistare il pacchetto, devi entrare nel sito ufficiale di Norton.

Oltre all’antivirus, che agisce in tempo reale per bloccare le minacce informatiche, e alla VPN per navigare in modo sicuro e anonimo, nel pacchetto troverai 75 GB di spazio cloud per il backup dei dati, il password manager e il browser sicuro.

Lo sconto non riguarda soltanto questo pacchetto. Il bundle Deluxe, ad esempio, è scontato del 66% e costa per il primo anno 34,99 euro. La protezione è estesa fino a 5 dispositivi.

Se vuoi spendere di meno, puoi scegliere tra il pacchetto Norton 360 Standard e Norton Antivirus Plus, rispettivamente a 29,99 e 19,99 euro per il primo anno.

Su tutti i pacchetti Norton è prevista una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione del servizio. Vogliamo ricordarti che questi sconti sono a tempo limitato; quindi, prima ti abboni, meglio è. Clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina ufficiale dell’offerta e scegli il pacchetto a te più congeniale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.