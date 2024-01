Norton Mobile Security: proteggi il tuo smartphone a 9,99€ all'anno

Tutti noi ormai non possiamo fare a meno del nostro smartphone. Anche se sembrerà strano, è come un partner che ci supporta spesso e volentieri, sia quanto effettuiamo acquisti online e nei negozi fisici e sia per effettuare qualsiasi tipo di ricerca su Internet.

Ecco perché la sicurezza di questo dispositivo è diventate essenziale, visto che spesso e volentieri contiene dati preziosi.

Per proteggerlo in modo totale, Norton Mobile Security è la soluzione di sicurezza migliore, oltre che conveniente, visto che è acquistabile attualmente a soli 9,99 euro all’anno (sconto del 66%).

Norton Mobile Security: protezione Totale per smartphone Android e iOS

Norton Mobile Security è un antivirus che è stato progettato appositamente per smartphone Android e iOS. Con questo pacchetto avrai garantita la protezione completa contro malware, virus, ransomware e altre minacce informatiche.

Se sei un assiduo utilizzatore dello smartphone per lavoro o per operazioni bancarie di vario tipo, Norton Mobile Security è fondamentale per difendere i tuoi dati sensibili dalle minacce informatiche più diffuse.

Pagando soltanto 9,99 euro all’anno, questa soluzione di protezione mobile di Norton Mobile ti offre diverse funzionalità avanzate, tra cui la tutela della privacy e delle informazioni personali, il blocco delle chiamate e dei messaggi indesiderati, e la possibilità di localizzare lo smartphone se lo smarrisci o te lo rubano.

Questa promo che coinvolge Norton Mobile Security vuole essere un incentivo verso coloro che sottovalutano le minacce online attuale, che mirano a spiare le posizioni, a rubare le password o a danneggiare lo stesso dispositivo.

Se vuoi che i tuoi dati siano sempre al sicuro, questa soluzione Norton per il tuo smartphone ti occorre assolutamente. In questo, potrai utilizzarlo senza preoccupazioni.

Se ci stai pensando, non farlo troppo, perché questa offerta è a tempo limitato e potrebbe essere dismessa all’improvviso. Quindi, clicca sul bottone qui sotto e abbonati prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.