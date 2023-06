Norton 360 Premium, l'antivirus che protegge fino a 10 dispositivi

Con Norton 360 Premium puoi finalmente avere una protezione avanzata per i tuoi dispositivi. Al giorno d’oggi è fondamentale avere un antivirus in grado di proteggere i dispositivi con cui navighiamo, anche per evitare attacchi e conseguenti problemi.

Stai cercando un antivirus che possa proteggere il tuo pc o il tuo tablet ma non riesci a decidere quello più adatto a te e quello più conveniente? Norton Antivirus non si contraddistingue solamente per la sua efficacia ma anche per la sua capacità di proteggere i dispositivi in tempo reale da qualsiasi minaccia. L’abbonamento Norton 360 Premium include importanti servizi che ciascuno di noi dovrebbe avere.

Tra questi non possiamo non citare la protezione per minori o il darkweb monitoring. Attualmente il piano 360 Premium è super conveniente dato che grazie ad uno sconto del 59% può essere tuo al costo 44,99 euro anziché 109,99 per il primo anno. Nello specifico, il piano include: protezione per un massimo di dieci PC, Mac, tablet o telefoni, protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio, promessa protezione virus e connessione a Internet privata con VPN.

Se una volta sottoscritto l’abbonamento non sei più soddisfatto puoi usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Noi siamo sicuri che sarai soddisfatto dato che la sicurezza avanzata con antivirus contribuisce a proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online esistenti ed emergenti, ma anche salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando accedi online. Tuttavia, potrai navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza con la rete privata virtuale (VPN) senza tracciamento delle attività.

Come anticipato, Norton Antivirus può essere fondamentale per aiutarti a gestire tutte le attività online dei tuoi figli. Al giorno d’oggi è importante, infatti, accompagnarli ed aiutarli ad esplorare, imparare e godersi il loro mondo connesso con maggiore sicurezza su PC e smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.