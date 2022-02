Norton Secure VPN: sconto 42% per cinque dispositivi

Tre delle quattro versioni di Norton 360 includono una VPN. Gli utenti che hanno già un antivirus possono acquistare solo la Secure VPN della software house californiana, sfruttando la promozione attualmente in corso. L’abbonamento per il primo anno e valido per cinque dispositivi può essere sottoscritto a 39,99 euro, quindi la spesa è circa 3,33 euro/mese.

Norton Secure VPN: sconto del 42% per un anno

Norton Secure VPN è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. La software house non indica il numero di server, ma solo che sono posizionati in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Brasile, Singapore e Regno Unito. L’utente può scegliere quello che offre le migliori prestazioni. La VPN permette di nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo, evitando il tracciamento da parte del provider Internet e degli inserzionisti.

Grazie alla crittografia, il traffico viene protetto contro eventuali ficcanaso, soprattutto durante l’uso di una rete WiFi pubblica. Ovviamente è possibile accedere ai propri contenuti dall’estero e aggirare eventuali restrizioni geografiche per usare servizi censurati o disponibili solo in altri paesi.

Tra le funzionalità avanzate di Secure VPN ci sono lo Split Tunneling (scelta delle app che non devono passare per la VPN) e il Kill Switch (blocco automatico dell’accesso ad Internet, se cade le connessione alla VPN). Grazie all’offerta in corso, l’abbonamento per il primo anno può essere sottoscritto a 39,99 euro (sconto del 42%). Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.